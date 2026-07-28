Ricardo Salinas Pliego, empresario y dueño de TV Azteca, volvió a generar polémica en redes sociales luego de burlarse de la UNAM por el jabón sostenible Es-Pumita.

"La máxima casa de estudios desarrolló el jabón Es-Pumita” Ricardo Salinas Pliego, empresario

La publicación de Ricardo Salinas Pliego surge después de la controversia por el examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se reportó el presunto uso de inteligencia artificial por parte de algunos aspirantes para obtener puntajes perfectos en carreras de alta demanda.

Tras detectar estas irregularidades, la UNAM suspendió temporalmente el proceso de inscripción correspondiente a esa modalidad de examen, mientras que los estudiantes con pase reglamentado podrán ingresar a licenciatura sin afectaciones.

Critican a Ricardo Salinas Pliego por burlarse de la UNAM

Luego de su publicación, Ricardo Salinas Pliego recibió numerosas críticas en redes sociales por parte de usuarios que defendieron el proyecto Es-Pumita, desarrollado por investigadores de la UNAM como una alternativa sostenible para reutilizar aceite de cocina usado.

Entre las respuestas al empresario hubo comentarios que recordaron el concurso mercantil de una de sus empresas. Otros usuarios también hicieron referencia a la forma en que adquirió Canal 40, que posteriormente pasó a formar parte de TV Azteca.

Asimismo, varios internautas ironizaron con que el empresario ahora se considera científico y le reprocharon no haber leído la información difundida por la UNAM, donde se explica el desarrollo del jabón y sus beneficios para el cuidado del medio ambiente.

¿Qué es Es-Pumita, el jabón sostenible desarrollado por la UNAM?

Es-Pumita es un jabón líquido sostenible elaborado a partir de aceite de cocina usado, desarrollado por investigadores de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la UNAM.

De acuerdo con la universidad, este proyecto busca disminuir la contaminación ambiental y evitar la obstrucción de los sistemas de drenaje provocada por el desecho inadecuado de aceites de cocina.

El jabón se obtiene mediante un proceso de saponificación, en el que una grasa o aceite reacciona con un álcali, como la sosa cáustica. Con este procedimiento es posible producir entre seis y diez litros de jabón líquido, explicó la UNAM.