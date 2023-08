El presidente de Tv Azteca, Ricardo Salinas Pliego, llamó perverso a Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, por los libros de texto de la SEP: “Quiere llevar a los niños a vidas miserables”, dijo el empresario.

Esto se suma a los comentarios de Ricardo Salinas Pliego sobre Marx Arriaga.

En Palacio Nacional se ofreció una conferencia de prensa, en la que participó Marx Arriaga, por los nuevos libros de texto de la SEP, debido a los duros cuestionamientos sobre las publicaciones, algunos desde Tv Azteca.

Nuevo León no distribuirá los libros de texto de la SEP, hasta que no se cumpla esta condición

Marx Arriaga respondió previamente en redes sociales por las reacciones que generaron los libros de texto de la SEP, el director de Materiales Educativos aseguró que daría la vida por las publicaciones y retó a la oposición.

“Por la NEM (Nueva Escuela Mexicana), por los libros, por la reivindicación del maestro, no doy 9 años, doy la vida. Vengan por ella, pero eso sí, no me van a encontrar arrodillado… ¡Me encontrarán trabajando!”

Marx Arriaga