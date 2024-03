La periodista Denise Maerker habló sobre Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca, en la última emisión de Tercer Grado; aquí te decimos qué fue lo que dijo la conductora durante la transmisión de N+ ayer miércoles 20 de marzo.

La temática de Tercer Grado giró en torno al video que publicó Ricardo Salinas Pliego el 19 de marzo, en el cual negó que Grupo Salinas hubiese dejado de pagar una gran cantidad de impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), pues aseguró que la dependencia “se ha dedicado a extorsionar a los empresarios”.

Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, se encuentra en pugna con el SAT por adeudos de créditos fiscales que suman 63 mil millones de pesos, por los cuales la empresa ha buscado ampararse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En ese sentido, durante la emisión de Tercer Grado, Sergio Sarmiento tuvo que hacer una “aclaración de interés”, pues ha sido colaborador de TV Azteca desde 1993.

Sin embargo, más adelante en la conversación argumentó que Ricardo Salinas Pliego “reacciona de formas muy emocionales”:

Por su parte, el politólogo Genaro Lozano consideró que, más que un asunto personal entre el presidente y el magnate, “es un asunto de Estado”. En ese sentido, aseguró que Ricardo Salinas Pliego está llevando a cabo una extorsión en contra del Estado Mexicano.

“A mi me parece que lo que está haciendo Ricardo Salinas Pliego al usar una concesión del Estado Mexicano, una televisión que es una concesión pública, para extorsionar al Estado Mexicano al utilizar sus plataformas para hablar sobre su campo de golf, para mencionar que no va a pagar este dinero”

Denise Maerker consideró que el cobro de impuestos a empresarios como Ricardo Salinas Pliego es un acierto de la denominada Cuarta Transformación, pues este hecho es reconocido a nivel mundial.

En ese sentido, la periodista recordó el contexto del asesinato del presentador de TV Azteca, Paco Stanley, el 7 de junio de 1999, por la cual el tercer hombre más rico de México declaró:

Con base en esta declaración y el contexto actual, Denise Maerker concluyó que Ricardo Salinas Pliego “nunca ha querido pagar impuestos”:

La periodista aseguró que Ricardo Salinas Pliego existe una “construcción del Tío Richie” como un personaje político de “extrema derecha”:

“Me parece que eso lo blinda a Ricardo Salinas, que es me convierto en un personaje político, ergo ya no me vas poder cobrar tan fácil los impuestos porque yo voy a regresar diciendo que lo estás haciendo en venganza personal por mi posición política”

Ricardo Salinas Pliego publicó un video dirigido a AMLO, el martes 19 de marzo, en el cual negó que Grupo Salinas hubiese dejado de pagar una gran cantidad de impuestos al SAT.

En ese sentido, aseguró en este sexenio el SAT “se ha dedicado a extorsionar a los empresarios”:

“El SAT con su actual administración se ha dedicado a extorsionar a los empresarios. Entonces llegan te ponen una cuenta gigante y luego dicen ‘Bueno, pero si me pagas la mitad te la perdono‘. Y nosotros no cedemos ante la extorsión y por eso no aceptamos ningún descuento, no vamos a pagar más que lo que es correcto. Y por ningún motivo vamos a pagar el doble o hasta el triple como pretende esta administración”

Ricardo Salinas Pliego