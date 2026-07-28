Al considerar que México ya va tarde en el tema, el diputado federal de Morena, Ricardo Monreal, hizo un llamado para acelerar el trabajo legislativo y regular la inteligencia artificial.

“Yo diría que estamos tarde, deberíamos ya estar legislando sobre la inteligencia artificial y las plataformas” Ricardo Monreal

Refirió que ya se han presentado varias iniciativas en la materia, incluida una propia, pero no han prosperado hasta el momento.

En ese sentido, Ricardo Monreal insistió en pedir que se aborde cuanto antes el debate de la regulación de la inteligencia artificial, lo que podría darse en el septiembre próximo.

Ricardo Monreal

México va tarde en regulación de inteligencia artificial, advierte Ricardo Monreal

En medio de la polémica que se ha generado por el proceso de admisión al nivel licenciatura de la UNAM, Ricardo Monreal urgió a legislar para regular la inteligencia artificial en México.

En conferencia de prensa desde la Cámara de Diputados, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro, advirtió que México ya se retrasó en el tema.

Indicó que ya se han presentado varias iniciativas que buscan regular la inteligencia artificial, pero ninguna, incluida una que él mismo presentó, logró avanzar.

“Ya lo advertía yo que iba a ser un tema que era ineludible, inevitable y que tengamos que entrarle al análisis y a la discusión” Ricardo Monreal

Por eso, Ricardo Monreal expuso que el tema que es “ineludible, inevitable”, tiene que pasar cuanto antes por un proceso de análisis y discusión que permita avanzar hacia un control de las herramientas.

En especial cuando solo se han aprobado “reformas tibias” enfocadas en temas como los costos y contratos de inteligencia artificial, más no es su regulación y usos.

Inteligencia artificial (Microsoft Copilot / Unsplash)

Ricardo Monreal confía en legislar uso de inteligencia artificial en septiembre

Al advertir que urge iniciar la discusión, análisis y legislación para regular la inteligencia artificial, Ricardo Monreal confió en que durante el inicio del periodo ordinario de sesiones se aborde el tema.

Sobre ello, declaró que ahora que se ha avanzando en el control de los contratos de las plataformas y motores de inteligencia artificial, lo que sigue es regular el uso de las herramientas.

En ese sentido, reveló que él ya está trabajando en varias iniciativas de los que no agregó mayores detalle, pero de las que confió que se empiecen a debatir y —de ser el caso— aprobar en septiembre próximo.