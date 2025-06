Ricardo Anaya, senador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), fue comparado con un personaje de la saga El Señor de los Anillos , pero no fue algo que resultara bonito.

Y es que fue Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República, quien durante su más reciente transmisión en vivo en redes sociales comparó a Ricardo Anaya con Gollum, personaje icónico de El Señor de los Anillos.

Esta situación derivó de un encontronazo que sostuvieron Ricardo Anaya y Gerardo Fernández Noroña durante la sesión del miércoles 4 de junio en la Cámara de Senadores.

De acuerdo con el presidente del Senado, su comparación se debe al actuar por parte del senador del PAN.

Esto luego de que Gerardo Fernández Noroña acusó de manera directa a Ricardo Anaya de burlarse del físico de una compañera del Senado, de quien dijo sufrió una parálisis facial.

Tras esto, el también senador del PT aseguró que si Ricardo Anaya viera reflejado su interior en un espejo, se mataría de un susto.

Adicional, aseguró que el panista carece de calidad humana, reiterando que “físicamente” sí se parece a Gollum de El Señor de los Anillos.

“(Ricardo Anaya) si se viera en un espejo, reflejado su interior, se mataba del susto. Es, de verdad, de un nivel de nula calidad humana. El tipo, hasta físicamente, es igualito a Gollum del Señor de los Anillos”. Gerardo Fernández Noroña

En charla con sus seguidores, Gerardo Fernández Noroña dijo que Ricardo Anaya aparenta ser “bonito”, pero de pronto sorprende y lanza algún ataque.

Por ello, y sin cambiar su postura, Gerardo Fernández Noroña reiteró que el panista “es clavado a Gollum”, añadiendo una justificación más.

Según el presidente del Senado, Ricardo Anaya buscaría “el anillo”, símbolo de poder en la saga El Señor de los Anillos, por lo que estaría dispuesto a todo para obtenerlo.

“Si no han visto la película, hay una escena donde está así, ”muy bonito”, y de repente “<i>Rwar</i>”, así como hoy. Así como hoy, así es, es clavado a Gollum el personaje. Porque además el tipo lo que quiere es el anillo, que es el poder y por eso está dispuesto a hacerse pasar por buenito y cuando siente que lo tiene cerca sale el pinche monstruo, igualito”. Gerardo Fernández Noroña

Fue así que Gerardo Fernández Noroña insistió en que Ricardo Anaya se hace pasar por “buenito”, pero cuando está cerca de obtener el anillo “sale el monstruo”.

Ricardo Anaya tiene encontronazo con Gerardo Fernández Noroña en el Senado

Durante la sesión del 4 de junio en el Senado, Ricardo Anaya sostuvo un nuevo encontronazo con Gerardo Fernández Noroña.

Esto luego de que el senador del PAN acusara al presidente del Senado de no darle el uso de la palabra, generando su molestia.

Por ello Ricardo Anaya llamó cobarde a Gerardo Fernández Noroña, asegurando que no le permitía hablar porque lo estaba “eludiendo”.

“Gerardo Fernández Noroña es un cobarde, me alude, no me da el uso de la palabra, no sea cobarde. Tenga un mínimo de valor y deme el uso de la palabra, cobarde", dijo Ricardo Anaya.

Esto generó la pronta respuesta de Gerardo Fernández Noroña, quien aseguró bajaría de su curul para responderle “como se merecía”.

“Guarde respeto, yo decido en qué momento (sedo la palabra). No soy cobarde y le exijo que deje de faltarle el respeto a esta presidencia. Pido una moción de ilustración en este momento al servicio parlamentario y después le voy a pedir a Sergio Gutierrez Luna que le de el uso de la palabra y voy a bajar de mi curul para responderle como se debe, pedazo de... político”. Gerardo Fernández Noroña

Tras el encontronazo ambos senadores sostuvieron una breve charla, en donde se les pudo ver, ya más tranquilos, dialogando sobre algunos temas.

Esta no fue la primera vez que ambos senadores protagonizan una pelea, pues el recinto legislativo del Senado ha sido testigo de todas sus peleas.