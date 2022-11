En su video semanal, Ricardo Anaya dice que la marcha del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue una marcha de acarreo que se pagó con los impuestos de los mexicanos.

Ya que asegura que esta marcha del domingo 27 de noviembre fue la marcha “del más vulgar acarreo”, porque con varias imágenes y videos donde se mostraban camiones de los que se presumía que había “acarreados”.

De los que Ricardo Anaya afirmó que esos camiones son pagados con los impuestos de los mexicanos.

Según el ex candidato presidencial de 2018, mencionó que estos camiones se llenaron de gente con el pretexto de que AMLO pudiera decir que su marcha fue más grande, en cantidad de personas, que la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

En la marcha de AMLO, se apunta que asistieron al menos un millón doscientos mil personas.

Ricardo Anaya acusa que dieron transporte, hospedaje y pago a personas que fueron a la marcha de AMLO

También en su video Ricardo Anaya acusa que dieron transporte, hospedaje, comida y un pago de 300 pesos por día a personas que fueron a la marcha de AMLO.

Esto lo demostró con base a un audio, en el que dos interlocutores platicaban qué se les podía ofrecer a las personas para que pudieran asistir a la marcha del presidente.

Asimismo expuso otros videos en los que se puede observar a personas portando chalecos del gobierno de la Ciudad de México (CDMX), pegando carteles de la marcha.

De igual manera criticó la comida que se ofrecía gratis en la marcha de AMLO, puesto que afirmó que esta no era gratis, ya que se pagó con los impuestos de los mexicanos.

Ricardo Anaya expone que miles de “tianguistas” fueron amenazados para ir a la marcha de AMLO

Otras de las situaciones que expuso Ricardo Anaya es que hubo miles de “tianguistas” fueron amenazados para ir a la marcha de AMLO.

Porque mostró un documento en el que decía que era obligatorio para los comerciantes ir a marchar, ya que si no asistían serían castigados hasta por un año sin poder vender sus productos.

Además de que acusó que la amenaza iba en serio puesto que en el documento advertía que se pasaría lista y con esta ya en marcha se haría la entrega de alimentos a los asistentes.

Ante estas acciones, Ricardo Anaya explicó que se deben a que hace dos semanas se realizó la marcha del INE, lo que mencionó que con esta movilización se paró en seco a AMLO.

Puesto que afirmó que la marcha del INE las personas que asistieron lo hicieron libremente y con el fin de salir a defender la democracia.

AMLO es un presidente de las palabras, pero no tiene palabra: Ricardo Anaya

En otras de las críticas de Ricardo Anaya aseveró que en el discurso de AMLO, quedó demostrado que el mandatario mexicano es un “presidente de las palabras, pero no tiene palabra”.

Igualmente, el ex candidato presidencial de 2018, dijo que AMLO no tiene palabra porque juró que iba a ser el presidente de todos, pero no lo es.

Lo anterior, porque Ricardo Anaya recordó que el presidente dijo que a la primera manifestación de 100 mil personas en su contra se iría, pero no lo hizo.

Así como la promesa de la gasolina al ofrecer a 10 pesos el litro del combustible, acabar con la corrupción y dar más seguridad.

Al mismo tiempo criticó que la deuda del país creció hasta un 25 por ciento más en los cuatro años que lleva gobernando, así como los productos de la canasta básica.

Ricardo Anaya propone que AMLO se ponga a trabajar en los dos últimos años que le quedan

Para cerrar su video Ricardo Anaya propuso que AMLO se ponga a trabajar en los dos últimos años que le quedan.

Y que escuche a la gente, además de que acepte su realidad en vez de inventarla, que siga trabajando en vez de hacerla de “matraquero”, “jefe de campaña” y “vocero de su partido”.