El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (TEEJ) revocó el registro del Partido Humanista como instituto político local tras detectar irregularidades en la fiscalización de recursos durante su proceso de acreditación.

La resolución dejó sin efectos el reconocimiento que había recibido en junio pasado y anuló también la asignación de financiamiento público prevista para su operación.

El caso ha generado atención adicional debido a los señalamientos que desde hace años vinculan al Partido Humanista con integrantes de la organización religiosa La Luz del Mundo, una relación que ha sido motivo de controversia política.

Iglesia de La Luz del Mundo (Luz del Mundo vía X)

Partido Humanista pierde su registro en Jalisco

En su sesión del 8 de septiembre de 2026, el TEEJ revocó el registro como partido político local al Partido Humanista, resolviendo los recursos presentados por Morena y Movimiento Ciudadano.

La resolución encabezada por la magistrada presidenta Marcela Zárate, invalidó el acuerdo del 5 de junio con el que Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) le otorgó el registro.

La sentencia dejó sin efecto la asignación presupuestal de 5.3 millones de pesos, tras acreditar aportaciones no reportadas e inconsistencias graves en la fiscalización de recursos.

Durante los trabajos, el magistrado Manuel Rodríguez Murillo votó contra el proyecto, sin embargo, el resto de integrantes del tribunal lo hizo a favor para invalidar su registro.

Ante el fallo, la dirigencia del Partido Humanista dio a conocer que presentará recursos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para apelar la resolución.

¿Qué relación tiene el Partido Humanista con La Luz del Mundo?

El Partido Humanista nació formalmente como organización política el 9 de julio de 2014, cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) le otorgó el registro, mismo que perdió a nivel federal en el 2015.

Desde su conformación, el Partido Humanista ha sido señalado por sus vínculos con La Luz del Mundo, debido a la presencia de cuadros de dicha organización religiosa dentro de sus estructuras directivas.

Tal es el caso de Vasti Zabdi Arana Cruz, representante legal del instituto político quien ha sido reconocida como una feligresa activa adscrita a a Iglesia de La Luz del Mundo.

Iglesia de La Luz del Mundo

Debido a los nexos que se han denunciado en torno a varios miembros del partido, Morena y Movimiento Ciudadano habían solicitado de forma previa la revocación del registro a nivel local en Jalisco.

Incluso, el cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega acusó que el Partido Humanista estaría violando las reglas electorales, debido que señaló sus claros vínculos con La Luz del Mundo.