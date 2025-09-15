A cuatro días de asumir el cargo, el Congreso de Tamaulipas avaló la renuncia de la jueza Yaritza Atziri Bonilla.

Yaritza Atziri Bonilla Molina fue electa para ser jueza de materia mixta (civil y familiar) en el Distrito Judicial VII de El Mante, Tamaulipas.

En la pasada elección al Poder Judicial, Yaritza Atziri Bonilla obtuvo 3 mil 500 votos, que la impulsaron para quedarse con el cargo.

Renuncia Yaritza Atziri Bonilla Molina como jueza (Especial)

¿Por qué renunció Yaritza Atziri Bonilla a 4 días de asumir como jueza en el Poder Judicial?

De acuerdo con el Congreso de Tamaulipas, la renuncia de Yaritza Atziri Bonilla fue presentada “de forma franca, plena, por motivos personales” y se aseguró que no hubo “coacción alguna” para su decisión.

Uno de los posibles motivos de la renuncia de la jueza es que obtuvo su titulo profesional en 2022; no obstante, la convocatoria indicaba que se requería una experiencia profesional de cinco años en la actividad jurídica.

Según el reportero Jorge García Orozco, luego de titularse por el Instituto Mantense de Estudios Profesionales, la única experiencia que tuvo Bonilla fue auxiliar administrativo y litigante en el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas (IDPET).

Ante su renuncia, el congreso de Tamaulipas designó a Cristian Reyes García como su sustituto como juez en El Mante, Tamaulipas.

El mensaje de Yaritza Atziri Bonilla tras su renuncia como jueza a 4 días de asumir el cargo

A través de su cuenta de Facebook, luego de hacerse oficial su renuncia como jueza, Yaritza Atziri Bonilla expresó que “a veces las cosas pasan por algo” y que “tiene sus razones” de haber tomado esa decisión.

En su mensaje, dijo sentirse contenta y orgullosa por haber participado y resultado electa en la elección judicial

Finalmente agradeció a las personas que la apoyaron en el recorrido, que aseguró fue “largo y desgastante”.