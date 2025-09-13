Irlanda Gabriela Pacheco, jueza de Distrito en Materia Penal, pidió licencia a nueve días de asumir su cargo y su petición generó polémica en la Cámara de Senadores; esta fue la sorprendente razón que dio.

El 1 de septiembre, Irlanda Gabriela Pacheco tomó protesta como jueza de Distrito en Materia Penal, pese a su dudoso triunfo en las elecciones del Poder Judicial y, pocos días después, pidió una licencia.

Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, convocó a una reunión para discutir si se autorizará la licencia a Irlanda Gabriela Pacheco para dejar su cargo; los detalles de la solicitud.

Senado analizará licencia de Irlanda Gabriela Pacheco Torres (Redes sociales )

Esta es la razón por la que la jueza Irlanda Gabriela Pacheco Torres pidió licencia a 9 días de asumir

Irlanda Gabriela Pacheco Torres pidió una licencia para separarse de su cargo como jueza de Distrito en Materia Penal, sin goce de sueldo, hasta el próximo 2 de marzo de 2026 y esta es la razón que dio.

Desde febrero de 2025, la ahora jueza Irlanda Gabriela Pacheco Torres se desempeña como directora general de Evaluación en la Agencia Nacional de Aduanas de México.

Ya que el proceso de la reforma al Poder Judicial no exigió la separación de su cargo, Irlanda Gabriela Pacheco Torres sigue activa en su anterior trabajo y pretende utilizar la licencia para hacer un cierre.

Pese a que este cargo no genera incompatibilidad con el ejercicio pleno, independiente e imparcial de la función judicial, Irlanda Gabriela Pacheco Torres pretende dejar todas sus tareas en la Agencia Nacional de Aduanas de México.

Irlanda Gabriela Pacheco Torres, directora general de Evaluación en la Agencia Nacional de Aduanas de México (Redes sociales )

Licencia de jueza Irlanda Gabriela Pacheco Torres, a debate en el Senado

El próximo 17 de septiembre se discutirá en la Comisión de Justicia del Senado el dictamen para autorizar la licencia de Irlanda Gabriela Pacheco Torres que fue solicitada a nueve días de asumir su cargo.

Cabe mencionar que el triunfo de Irlanda Gabriela Pacheco Torres estuvo lleno de tropiezos, pues fue impugnado por conducta irregular y por haber sido abogada de un integrante de la Unión Tepito.

Dado sus antecedentes, senadores de la oposición no están de acuerdo con otorgarle la licencia a Irlanda Gabriela Pacheco Torres, recién electa jueza en materia penal por el primer distrito de Iztapalapa.