El tema de la propuesta de reforma laboral que busca incidir en un aumento del aguinaldo, sigue rondando en los rubros legislativos, pero más vale que ni te emociones.

Luego de que en legislaturas pasadas fracasaron las iniciativas para aumentar el aguinaldo de los trabajadores, este 2023 se presentó una nueva propuesta de reforma laboral.

Sin embargo, como ocurrió antes, los legisladores no le han puesto mucha atención a la propuesta que presentó Morena y fue replicada por el PRI, el PT y el Partido Verde.

Por eso, lo mejor será que no te emociones ni esperes que sea obligatorio el aguinaldo sea de 30 días, ya que esto es lo que dice la ley vigente sobre dicha prestación.

Aguinaldo 2023 (Michelle Rojas)

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre el aguinaldo?

El Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, que no ha pasado por ninguna reforma desde el 31 de diciembre de 1975, establece las normas en torno a la entrega del aguinaldo.

La ley vigente refiere que los trabajadores en México, “tendrán derecho a un aguinaldo” que deberá pagarse de forma anual y que se tiene que entregar antes de los días 20 de diciembre.

En lo que respecta a la cantidad que los patrones deben entregar a los trabajadores, le legislación indica que debe ser equivalente a 15 días de salario, cuando menos.

“Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos” Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo

Cabe destacar que el aguinaldo es una prestación laboral que se trata de una obligación para los patrones y por ende, un derecho para los empleados en México.

La propuesta de reforma laboral en torno al aguinaldo, plantea que el monto a entregar por los patrones se duplique, es decir, que sea equivalente a 30 días de salario.

Pero no te emociones, pues la iniciativa no avanzó en el Congreso de la Unión y al menos no será este 2023 cuando se apruebe y comience aplicarse como obligación patronal.

Aguinaldo (Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro)

PRI propuso que el aguinaldo aumente y se exente de impuestos

Si bien la propuesta de Morena fue la que más sonó, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó otra que también plantea que se aumente el monto del aguinaldo.

No obstante, a diferencia de la iniciativa de Morena, la del PRI establece que además de duplicar el monto, la prestación se pague en 2 partes antes de la fecha establecida.

Aunado a lo anterior, la propuesta priista plantea que se incremente 2 días por cada año de servicio de los trabajadores, esto a partir del tercer año de antigüedad.

Asimismo, la iniciativa tricolor busca que el pago de aguinaldo quede exento de los impuestos, en particular del Impuesto Sobre la Renta (ISR).