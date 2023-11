¿El aguinaldo doble se podrá pagar a partir de 2023? Esto es lo que dice la Ley Federal del Trabajo en torno a dicha prestación laboral.

A mediados de este 2023, el diputado federal de la bancada de Morena, Manuel Baldenebro, presentó una propuesta en la que plantea que los trabajadores reciban un aguinaldo doble.

La iniciativa generó diversas opiniones en el mismo ámbito legislativo, entre organizaciones sindicales, de trabajadores y también entre representantes de la iniciativa privada.

Pero, ¿qué es lo que ha pasado con la propuesta y qué tan probable es que desde este mismo año se pague el aguinaldo doble? Te contamos lo que dice la Ley Federal del Trabajo.

Aguinaldo (Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro)

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre el aguinaldo doble?

Cabe destacar que el aguinaldo se trata de una prestación laboral que se trata de una obligación para los patrones y por ende un derecho para los empleados en México.

Lo anterior debido a que está incluida en la Ley Federal del Trabajo, cuyo artículo 87 establece que el aguinaldo debe ser entregado de forma anual a los trabajadores.

Sin embargo, la ley también indica que el dinero que los patrones tiene que pagar antes del 20 de diciembre a sus empleados, corresponde por lo menos a 15 días de salario.

Es decir, el dinero que los trabajadores tienen derecho a recibir, tiene que ser de mínimo una quincena, aunque puede llegar a ser más dependiendo de lo establecido por cada empresa.

En tanto, la propuesta del aguinaldo doble que lleva por nombre Aguinaldo Digno, plantea que los patrones se vean obligados a entregar un mes de salario a sus empleados.

¿Ya se aprobó el aguinaldo doble?

No obstante, la propuesta del aguinaldo doble no ha logrado avanzar en la Cámara de Diputados, por lo que hasta el momento no forma parte de la Ley Federal del Trabajo.

Y es que la iniciativa del diputado de Morena, Manuel Baldenebro, ni siquiera ha sido analizada en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la misma Cámara de Diputados.

Debido a lo anterior, tampoco ha pasado al Pleno de San Lázaro para que pueda iniciar la correspondiente ruta legislativa a través de la cual podría llegar a aprobarse.

Por consecuencia, debido a la ralentización que ha permeado a su alrededor, todo apunta a que el aguinaldo doble no se entregará al menos desde este mismo 2023.