¿Cuánto me toca de aguinaldo 2023? Una de las prestaciones más esperadas del año ya está cayendo a los bolsillos de miles de trabajadores en México, por lo que te contaremos cómo puedes calcularla para que no te engañen.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, todas las empresas y empleadores en México deben cumpir con esta remuneración hacia su equipo de obreros y funcionarios.

De tal modo que la retribución de aguinaldo 2023 corresponda a al menos 15 días de salario por cada año trabajado , o bien, su equivalente por el tiempo en que se laboró.

Dicho esto, te presentamos una singular fórmula con la que te será posible calcularlo y saber cuánto te toca recibir por tu prestación de servicios y operaciones .

Calcula el pago de tu aguinaldo 2023 (Edar / Pixabay)

Así puedes calcular cuánto te toca de aguinaldo 2023

Para saber cuánto te toca de aguinaldo 2023 es importante que cuentes con información precisa sobre los días que llevas trabajando, así como los ingresos mensuales, quincenales o diarios que recibes por tu labor.

En el caso específico de que trabajaste por lo menos un año, el pago de tu aguinaldo 2023 siempre ha de corresponder a 15 días de trabajo, es decir, una quincena de tu salario.

No osbtante, si no cumpliste con una anualidad laboral, lo que te corresponde es el equivalente, cual puedes calcular con la siguiente fórmula:

Aguinaldo 2023 = (15 días de aguinaldo reglamentario / 365 días del año) x Días trabajados en el año

Dicho de otro modo, si recibes una quincena de 4 mil 500 pesos, este valor se tiene que dividir entre los 365 días del año, dando un resultado de 12.32 pesos.

Aguinaldo 2023= (4 mil 500 pesos / 365 días del año = 12.32 pesos) x (Días trabajados en el año)

Posteriormente, los 12.32 pesos que corresponderían a un aguinaldo 2023 diario se multiplican por los días totales en que laboraste, tomando por ejemplo 200 jornadas cumplidas:

Aguinaldo 2023= 12.32 pesos x 200 días trabajados= 2 mil 464 pesos

Dichos valores son la cantidades que por regla te toca cobrar por tu aguinaldo 2023 , y aunque existan casos en que los empleadores deciden aumentar las retribuciones, ello es una decisión particular y voluntaria.

¡Cálcula tu aguinaldo 2023! (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

¿No te han pagado el aguinaldo 2023? Esta es la fecha límite para empleadores y empresas en México

Si no has recibido tu aguinaldo 2023 y te preocupa que tu jefe no haya considerado esta retribución, debes saber que no todos los empleadores saldan este pago en la misma fecha.

Sin embargo, sí hay un plazo límite establecido por la normativa federal, siendo el 20 de diciembre el día calificado como el último obligatorio para cumplir con la prestación.