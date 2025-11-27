Como parte del rescate que prometió Delfina Gómez , el gobierno del Estado de México presentó un iniciativa de reforma al ISSEMyM en la que se plantea elevar la edad de jubilación a los 65 años.

“Esta reforma representa una medida de adaptación responsable, progresiva y equitativa, que protege los regímenes de seguridad social frente a los retos demográficos del siglo XXI” Propuesta de reforma al ISSEMyM

Reforma al ISSEMyM: Estado de México busca elevar la edad de jubilación a 65 años

Desde su campaña rumbo a la gubernatura mexiquense, Delfina Gómez destacó en varias ocasiones que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) debe ser rescatado.

Ante ello, el gobierno del Estado de México presentó una iniciativa de reforma al ISSEMYM que propone elevar la edad de jubilación, pues se plantea que pase de los 62 hasta los 65 años.

En la exposición de motivos de la propuesta se indica que es necesarios equilibrar al organismo para protegerlo de la “proporción cada vez mayor de pensionados respecto a los cotizantes”.

“La relación actual estimada es de aproximadamente cuatro trabajadores activos por cada pensionado, lo que conduce a una presión creciente sobre los recursos del régimen y amenaza su equilibrio financiero a largo plazo” Propuesta de reforma al ISSEMyM

Es por la disparidad que se explica, se ha profundizado desde el año 2000 y hasta la actualidad, que se requiere de una "medida de adaptación responsable, progresiva y equitativa".

En ese sentido, la iniciativa de reforma al ISSEMyM señala que elevar la edad de jubilación se hará de manera gradual, debido a que se sugiere que sea de la siguiente manera:

En 2027 pasará a 63 años

En 2028 será de 64 años

En 2029 se cerrará en 65 años

Reforma al ISSEMyM: Estos cambios se aplicarían

Al hacer énfasis en el desequilibrio operativo y financiero en el que ha caído el organismo el gobierno del Estado de México explicó cómo se pondría en marcha la reforma al ISSEMyM.

Sobre ello, la iniciativa expone que se procederá con la aplicación de un cambio a la redacción del artículo 88 de la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

“La pensión por jubilación se otorgará a las personas servidoras públicas que al retirarse de su empleo acrediten un mínimo de 35 años de servicio y 65 de vida” Propuesta de reforma al ISSEMyM

De la misma forma, se propone modificar el artículo 90 para que se permita que jubilarse por edad avanzada, se dé a partir de los 70 años y con al menos 15 de antigüedad laboral.

De esa manera, se asevera, se evitará que las generaciones activas “asuman una carga excesiva” y se elimine el riesgo de que las generaciones posteriores “se vean comprometidas”.

Hay que resaltar que se prevé que la reforma al ISSEMyM sea aprobada sin contratiempos antes del 15 de diciembre, fecha límite para que se avale el Paquete Fiscal 2026, donde se incluyó la propuesta.