FGR obtiene reparación del daño de dos exfuncionarios implicados en la Estafa Maestra

La Fiscalía General de la República (FGR), acargo de Ernestina Godoy, informó que obtuvo casi 63 millones de pesos en reparación del daño de dos exfuncionarios implicados en la Estafa Maestra.

Estos dos exfuncionarios serían responsables del delito de uso indebido de atribuciones y facultades, pues facilitaron contratos de la Estafa Maestra, según la información.

Este 11 de noviembre, la FGR informó que se obtuvo la reparación del daño por la cantidad de 62 millones 877 mil 192 pesos en contra de los dos exfuncionarios por el caso de la Estafa Maestra.

De acuerdo con la información, estos dos funcionarios que tendrán que hacer la reparación del daño son:

Ricardo Mejía Zayas, director general adjunto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la entonces Sedesol José Francisco Monroy Gaytán, exrector de la Universidad Intercultural del Estado de México

Ambos funcionarios fueron acusados de aceptar convenios pese a sus irregularidades, pues no se garantizo las mejores condiciones para el Estado respecto a:

Precio

Calidad

Oportunidad

Circunstancias pertinentes

Las irregularidades fueron detectadas pues esta universidad subcontrató los servicios de Sedesol a un precio inferior, lo que provocó una pérdida a la hacienda pública, que será la tendrán que pagar.