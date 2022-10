¿Quiénes serían los candidatos a la presidencia?

Este martes 11 de octubre de 2022, SDPnoticias y MetricsMx presentan el tracking diario de quiénes podrían ser los candidatos para la presidencia en el 2024. Estos son los resultados para el día de hoy.

TRACKING DIARIO SDP NOTICIAS Y METRICS MX SOBRE POSIBLES CANDIDATOS PRESIDENCIALES

El silencio y los posibles candidatos al 2024

La libre expresión es uno de los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución. En un hecho inaudito, la gobernadora de Guerrero ha solicitado a la presidenta municipal de Acapulco “la indicación es no hablar de lo que no me corresponde hablar…”

De forma similar, trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado denunciaron que se les prohibió hablar de temas políticos, religiosos y sociales en sus oficinas. Lo cual sería correcto, pero la razón, es que se evita una protesta por falta de uniformes, patrullas y nuevo armamento.

¿Es correcto callar a los ciudadanos, a los funcionarios públicos para que no señalen los errores de la autoridad? ¿Qué harían los posibles candidatos?

Usted, ¿por quién quiere votar? Así va el tracking diario hoy 11 de octubre

SDPnoticias publica el tracking diario realizado por MetricsMx. Este ejercicio ofrece un seguimiento diario y puntual a la intención de la ciudadanía sobre los posibles candidatos. De esta forma el ciudadano puede tener un mejor pulso de estos y también, de cómo reaccionan los posibles votantes a las propuestas, trabajo o dichos de unos y otros.

Las mediciones se realizan de la siguiente manera:

¿Por quién de los siguientes políticos es más probable que votara si fuera candidato de Morena a la Presidencia de México en 2024?

Claudia Sheinbaum tiene 31%, (cinco décimas más que ayer). Seguida por Marcelo Ebrard con un 28.5% (tres décimas menos que ayer).



¿Por quién de los siguientes políticos es probable que votara si fuera candidato del PAN a la Presidencia?



Santiago Creel, presidente de la Cámara de diputados, con 17% (cuatro décimas menos que el día de ayer), seguido de Mauricio Kuri actual gobernador de Querétaro con 12.9% (tres décimas más que ayer)



De los siguientes políticos, ¿por quién es más probable que votara si fuera candidato del PRI a la Presidencia?

Beatriz Paredes con 18.7% (dos décimas menos que ayer) y Enrique De la Madrid con 18.1% (un punto más que ayer).



De los siguientes políticos, ¿por quién es más probable que votara si fuera candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia?

Ricardo Monreal con 20.1% (un punto más que ayer) y Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco con 16.5% (cuatro décimas más que ayer).



Este seguimiento diario se realiza a través de una encuesta telefónica de robot con 1,050 casos semanales. El margen de error es de +/-3.02% y tiene un 95% de nivel de confianza. En cada escenario se muestran los dos posibles candidatos.