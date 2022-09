Roberto Palazuelos confesó que si tuviera que elegir a una corcholata de Morena para las elecciones 2024, votaría 100% por Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En entrevista con Adela Micha, Roberto Palazuelos aclaró que no es morenista, pero si lo fuera, no dudaría en votar por el canciller Marcelo Ebrard y explicó por qué.

El llamado “Diamante negro” confesó que ha seguido la carrera de Marcelo Ebrard desde sus inicios en la política; incluso, señaló que hace muchos años traían el mismo corte.

Roberto Palazuelos reconoció que Marcelo Ebrard “ha estado en todos lados” y lo calificó como “un hombre de Estado”, por lo que aseguró que votaría 100% por él.

“Bueno, yo no soy morenista, pero votaría 100% por Marcelo Ebrard. Yo vengo siguiendo su carrera desde joven, a mí me llamaba la atención, porque tenía el pelito así como duran duran, cuando era secretario de Camacho... todos traíamos ese corte. He venido viendo su carrera y ha estado en todos lados. Es un hombre de Estado”

Roberto Palazuelos