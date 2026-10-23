El gobierno de Claudia Sheinbaum presentó a un grupo de cinco jóvenes expertos en Inteligencia Artificial (IA) quienes con su experiencia van a trabajar en la mejora de abastecimiento de medicamentos y atención en los sistemas de salud.

La formación de los cinco profesionistas, unificada en el equipo de Fábrica de IA Jóvenes, ayudará a integrar fuentes de información de unidades médicas, medicamentos, farmacias, redes de abastecimiento, logística y más para la mejora de los servicios de salud.

Los cinco jóvenes con formación diversa en instituciones pública del país son:

Ingeniero Javier Campos Alvarado Maestra Norma Angélica Zavaleta García Licenciado Jorge Miguel Téllez Torres Ingeniera Viridiana Guadalupe Viveros Espinoza Maestro Gustavo Pérez Briones

Javier Campos dirige IA Jóvenes

Javier Campos Alvarado es director de la Fábrica de IA Jóvenes. Su experiencia se basa en el sector privado como programador y analista de datos y en el sector público en el desarrollo de algoritmos de IA para la medición de riesgos, atención ciudadana, meteorología y optimización de procesos en la agencia de transformación digital.

Estudió en el Instituto Tecnológico de Matamoros, en Tamaulipas y su formación parte de la Ingeniería en Sistemas Computacionales, con especialidad en Redes.

Consejo Asesor para la Transformación Digital del Sector Salud (Gobierno de México )

Norma Angélica Zavaleta, de la UV, participa en mejora de abastecimiento de medicamentos

Norma Angelica Zavaleta García es Licenciada en Matemáticas y tiene una maestría en Inteligencia Artificial por la Universidad Veracruzana. Actualmente es directora de Inteligencia Estadística en la Fábrica de IA.

Su experiencia incluye el diseño de modelos de riesgo y sistemas inteligentes enfocados en la toma de decisiones que atiende problemáticas de interés publico.

Norma Angélica Zavaleta García (Captura de Pantalla)

Jorge Miguel Téllez participa en mejora de atención ciudadana en sistemas de salud

Jorge Miguel Téllez Torres, actualmente es subdirector de procesos estocásticos e investigación de operaciones.

Es licenciado en Física por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y se ha dedicado a la investigación en el procesamiento de lenguaje natural mediante modelos de lenguaje extensos, orientada al análisis y la resolución de problemas sociales y atención ciudadana.

Jorge Miguel Téllez Torres (Captura de Pantalla)

Viridiana Guadalupe Viveros, ingeniera de Puebla, aplicará IA a la mejora de atención en salud

Viridiana Guadalupe Viveros Espinoza, es Ingeniera Industrial con maestría en Sistemas Computacionales. Estudió en el Instituto Tecnológico de Teziutlán, Puebla.

Su experiencia se basa en análisis de datos, desarrollo de software y machine learnig para optimizar proceso productivos.

También ha trabajado en diseño y despliegue de modelos predictivos y aplicaciones internas; así como en soporte técnico integral da la operación en TI.

Es egresada del la primera generación del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial del Gobierno de México.

Viridiana Guadalupe Viveros Espinoza (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Gustavo Pérez aplicará IA en mejora de salud y abastecimiento de medicamentos

Gustavo Pérez Briones, también egresado de la primera generación del Centro Público de Formación en IA. Es maestro en Ciencias de la Computación y egresado del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Su experiencia es en desarrollo de Backend especializado en Java y Java Spring; en integración de sistemas financieros y desarrollo de APIs REST; integración con bases de datos, implementación de autenticación, autorización con JWT y despliegue de aplicaciones mediante Docker.