La presidenta Claudia Sheinbaum presentó al Consejo Asesor para la Transformación Digital del Sector Salud, un equipo de especialistas que buscará modernizar la distribución de medicamentos e insumos médicos mediante herramientas tecnológicas.

“El equipo va a trabajar un sistema que ayude a los derechohabientes a que el medicamento esté en el lugar donde tiene que estar cuando lo necesitan, así de sencillo.” Claudia Sheinbaum

Durante la Mañanera del Pueblo, el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, dio a conocer los perfiles de los expertos que participarán en la estrategia, coordinada con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

¿Quiénes integran el Consejo Asesor para transformar el sector salud?

A través de la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum de este 23 de octubre, se revelaron los nombres y perfiles de quienes integrarán al nuevo Consejo Asesor para transformar el sector Salud, conformados por:

Cuauhtémoc Sánchez Ramírez: experto en logística y gestión hospitalaria Javier Campos Alvarado: director de la Fábrica de IA Rolando Menchaca Méndez: especialista en computación y optimización Zaida Estefanía Alarcón Bernal: experta en ingeniería biomédica

" Tiene su complejidad hacerlo pero nos van a ayudar a hacer todo esto muy eficiente, que quien esté en la farmacia sepa de ese medicamento, si no está ahí, en qué centro de salud está; si está en el almacén. Que el centro de distribución conozca si ya se terminó ese medicamento para que lo pueda suministrar de manera inmediata, es decir a optimizar toro este proceso, y al mismo tiempo que a las médicas y médicos que trabajan en el sector salud, también tengan todo su equipo e insumos en el momento que los necesiten.” Claudia Sheinbaum

Cuauhtémoc Sánchez Ramírez: experto en logística y gestión hospitalaria

Cuauhtémoc Sánchez Ramírez es un profesor-investigador del Tecnológico Nacional de México y cuenta con un doctorado en Ciencia y Tecnología, con especialidad en Ingeniería Industrial y de Manufactura.

Su experiencia incluye:

Modelación de cadenas de suministro

Análisis de sistemas complejos y logística

También ha trabajado en modelos epidemiológicos y en el análisis de procesos operativos para la gestión hospitalaria del ISSSTE. Recibió el Premio Nacional de Logística 2017.

Consejo Asesor para la Transformación Digital del Sector Salud (Gobierno de México )

Javier Campos Alvarado: director de la Fábrica de IA

Javier Campos Alvarado es ingeniero en Sistemas Computacionales, con especialidad en redes, por el Instituto Tecnológico de Matamoros.

Trabajó como programador y analista de datos en el sector privado, y actualmente dirige el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial para medir riesgos, mejorar la atención ciudadana y optimizar procesos en el sector público.

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Rolando Menchaca Méndez: especialista en computación y optimización

Rolando Menchaca Méndez es profesor titular C del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y doctor en Ingeniería en Computación por la University of California, Santa Cruz.

Fue director general de Tecnologías de Información en la Secretaría de la Función Pública. Su investigación se enfoca en optimización combinatoria, aprendizaje de máquina, logística y diseño de redes de distribución.

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Zaida Estefanía Alarcón Bernal: experta en ingeniería biomédica

Zaida Estefanía Alarcón Berna es profesora de carrera y coordinadora de Ingeniería en Sistemas Biomédicos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Tiene un doctorado en Ingeniería, con especialidad en Investigación de Operaciones.

Su trabajo se concentra en la distribución e inventario de insumos clínicos, la eficiencia de las cadenas de suministro y la optimización de procesos hospitalarios.

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¿Qué proyectos impulsará el Consejo Asesor de Salud?

El equipo conformado por Cuauhtémoc Sánchez Ramírez, Javier Campos Alvarado, Rolando Menchaca Méndez y Zaida Estefanía Alarcón Bernal, trabajará en tres proyectos prioritarios:

Solicitudes de medicamentos e insumos en tiempo real Gestión de almacenes e inventarios Optimización de la logística de entrega de última milla

El objetivo es mejorar el suministro en el IMSS e IMSS-Bienestar, por lo que Sheinbaum explicó que se busca garantizar que los medicamentos estén disponibles donde se necesitan y cuando se requieren. Los primeros resultados se presentarían en un mes, con miras a implementar las mejoras en enero de 2027.