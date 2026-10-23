En esta nota te compartimos los sismos detectados hoy viernes 23 de octubre de 2026 en México por el Servicio Sismológico Nacional.

La información compartida por el organismo permite conocer información como el epicentro y magnitud de los últimos temblores que se han detectado en territorio nacional.

Sismo hoy viernes 23 de octubre de 2026 en México

Hasta las 03:25 horas, el SSN no compartió datos sobre algún sismo detectado en México durante la madrugada de hoy viernes 23 de octubre.

No obstante, esto no quiere decir que no se haya registrado un sismo dentro del territorio nacional, sino que existe la posibilidad de que la intensidad del temblor fue de muy baja magnitud.

Ante este escenario, la información de estos temblores se procesa y puede darse a conocer más tarde una vez que se haya recopilado en su totalidad.

Sismo hoy viernes 23 de octubre de 2026 en México (Captura)

Pese a que el Servicio Sismológico Nacional no compartió información de un sismo relevante en la madrugada de hoy viernes 23 de octubre, Protección Civil insta a recordar las medidas de prevención en caso de temblor:

Contar con una mochila de emergencia que tenga un botiquín de primeros auxilios, tus documentos personales y una copia de ellos en una memoria USB.

Suspender de inmediato el suministro de gas y luz y verifica que no haya fugas.

Identifica objetos que pueden caerse y poner en riesgo a ti y los tuyos.

Define puntos que sirvan de encuentro para ti y tu familia.

Recuerda siempre mantener la calma en caso de un sismo fuerte, alejarte de paredes y ventanas y colocarte sobre puntos fuertes del lugar en donde te encuentres.