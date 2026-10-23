La Biblioteca Vasconcelos cerró sus puertas en medio de reclamos laborales de trabajadores, informó la institución en una tarjeta informativa difundida este jueves 22 de octubre de 2026.

El cierre de la Biblioteca Vasconcelos afecta la atención al público, mientras que el cierre de las oficinas administrativas puede comprometer procesos institucionales, incluido el procesamiento y la gestión del pago de nómina de todas las personas trabajadoras de la Secretaría. Biblioteca Vasconcelos

En el mismo comunicado, se indica que el paro de la Sección SC-DGB-III del Sindicato Nacional de Cultura (SINAC), que también incluye las oficinas de la Secretaría de Cultura, podría afectar los servicios y el pago de nóminas.

Biblioteca Vasconcelos cierra sus puertas por reclamos laborales de trabajadores (Especial)

Secretaría de Cultura destaca acciones para mejorar condiciones laborales

En respuesta al cierre de la Biblioteca Vasconcelos, la Secretaría de Cultura sostuvo que siempre ha respetado los derechos y las condiciones laborales de las personas trabajadoras.

Agregaron que, por ese motivo, se han emprendido acciones para mejorar las condiciones laborales, tales como:

Retabulación salarial del 13%

Inversión de 14.5 millones de pesos para la rehabilitación de la Biblioteca Vasconcelos

Incrementos y beneficios otorgados conforme a los acuerdos aplicables

No obstante, señalaron, durante los últimos meses se ha registrado un incremento del 97% en las solicitudes de tiempo para actividades sindicales de la Sección SC-DGB-III.

Cultura señaló que si bien esto forma parte de sus derechos sindicales, esto no debe limitar o impedir el acceso de la ciudadanía al derecho a la cultura, ni obstruir el correcto funcionamiento de la institución.

Finalmente, invitaron al diálogo y solicitaron a la Sección SC-DGB-III del SINAC que considere los beneficios otorgados y colabore en restablecer los servicios.