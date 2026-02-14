La noche del viernes 13 de febrero se confirmó la muerte de Omar Cervantes Rodríguez, periodista y exvocero de la Segob en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

De acuerdo con la información, Omar Cervantes llevaba varios días internado en un hospital de Nuevo León debido a complicaciones respiratorias, en específico, por neumonía.

Pero ¿quién fue Omar Cervantes Rodríguez? Te decimos todo lo que se sabe del exvocero de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el sexenio de AMLO que murió en febrero de 2026.

¿Quién fue Omar Cervantes Rodríguez?

Omar Cervantes Rodríguez fue un periodista, comunicador y funcionario mexicano, que fue Director General de Comunicación Social de la Segob durante el gobierno de AMLO.

En 2021, Omar Cervantes Rodríguez dejó su cargo en la Segob tras la difusión de un polémico audio en redes, aunque en su carta de renuncia afirmó que la decisión fue voluntaria y personal.

¿Qué edad tenía Omar Cervantes Rodríguez?

Omar Cervantes Rodríguez tenía 58 años de edad cuando murió.

¿Qué signo zodiacal era Omar Cervantes Rodríguez?

Dado que Omar Cervantes Rodríguez nació el 28 de septiembre de 1967, su signo zodiacal es Libra.

¿Omar Cervantes Rodríguez estaba casado?

Los reportes no especifican si Omar Cervantes Rodríguez está casado.

¿Omar Cervantes Rodríguez tenía hijos?

Algunas fuentes revelan que Omar Cervantes Rodríguez tenía cuatro hijos.

¿Qué estudió Omar Cervantes Rodríguez?

Omar Cervantes Rodríguez estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), en el estado de Nuevo León.

Los reportes indican que Omar Cervantes Rodríguez también se certificó en áreas de fitness y bienestar integral, siendo instructor y coach en temas de salud, adicciones y desarrollo personal.

¿Cuál fue la trayectoria de Omar Cervantes Rodríguez?

Omar Cervantes Rodríguez tuvo gran trayectoria en los medios al iniciar en la prensa escrita en los años ochenta y posteriormente ocupó cargos directivos en televisión, entre ellos en TV Azteca Noreste.

En 2019, Omar Cervantes Rodríguez fue nombrado director general de Comunicación Social de la Segob, cargo que ocupó hasta 2021, año en el que presentó su renuncia.

Durante el proceso electoral de 2021, circuló en redes sociales un audio atribuido a Omar Cervantes en el que supuestamente hablaba sobre la intervención de Julio Scherer, en la campaña por la gubernatura de Nuevo León.

Ese audio generó polémica porque muchos lo interpretaron como una declaración contraria a la línea política del gobierno federal por involucrar a un alto funcionario presidencial en un proceso electoral.

Pese a la polémica, Omar Cervantes afirmó que presentó su renuncia por decisión personal y voluntaria, en congruencia con su forma de ser, agradeciendo la oportunidad de haber servido en la institución.

Omar Cervantes Rodríguez falleció la noche del 13 de febrero debido a complicaciones por neumonía, así lo confirmaron familiares y amigo del exfuncionario en redes sociales.

Los reportes indican que Omar Cervantes Rodríguez llevaba un par de días internado en el Hospital Zambrano Hellion de San Pedro Garza García, en Nuevo León.

Pese a la “buena salud” que aparentaba tener el exfuncionario, Omar Cervantes Rodríguez murió a los 58 años de edad.