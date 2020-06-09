México.- Omar Cervantes Rodríguez, director general de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación (Segob), negó ser el autor del documento “Rescatemos México” donde se afirma la conformación de un Bloque Opositor Amplio (BOA) para “arrebatar” la Presidencia de la República a AMLO durante la revocación de mandato de 2021.

De acuerdo con el funcionario de la Segob, se trata de un “burdo montaje” de la oposición que trata de hacerlo pasar como un autoataque a la denominada Cuarta Transformación, por lo cual lo descartó como falso a través de un video aclaratorio que compartió en su cuenta de Twitter, con la intención dijo “de distraer la atención”.

En específico acusó a Alonso Cedeño de presentar en redes sociales “falacias”, añadió que lo conoció durante una campaña política en 2016 y estaba asociado con una agencia que ha prestado sus servicios de consultoría para el Partido Acción Nacional (PAN).

Omar Cervantes dijo desconocer las razones por las cuales Cedeño emite dichos “infundios” o quién podría estar detrás de todo ello, pero añadió que se sabría pronto dado que se lleva a cabo una investigación: “él tendría que probar y quedaría al descubierto esa sucia acción cuyos objetivos ignoro”.

“Estoy 100 por ciento y con orgullo, convencido, con la Cuarta Transformación (…) llamo a elevar el nivel del debate político” Omar Cervantes. Segob

Una revisión a los metadatos del documento original compartido por la Presidencia de la República este martes 9 de junio muestra que al abrir el documento en PDF, desplegando el menú de archivo hasta la opción de propiedades, en la primera pestaña de “descripción” no muestra ningún dato .