Juan de Dios García Davish, periodista especializado en migración en Chiapas, murió este 30 de abril de 2026 tras una trayectoria de más de 30 años.

El medio de comunicación Quadratín, incluidas sus alrededor de 17 franquicias, lamentaron la muerte quien era director de Quadratín Chiapas.

El medio consideró a Juan de Dios Garcia Davish como un periodista valiente y una de las voces más firmes en la denuncia de violencia contra periodistas.

Muere Juan de Dios García Davish, periodista de Quadratín Chiapas (Especial )

Muere periodista Juan de Dios Garcia Davish; en el pasado fue amenazado por el crimen organizado

Juan de Dios Garcia Davish era hermano de Francisco Garcia Davish, director general de Quadratín, medio de comunicación que resaltó su compromiso con un periodismo cercano, criticó y comprometido.

Como consecuencia de su labor periodística fue obligado a abandonar el país con su familia en 2022 ante amenazas del crimen organizado y parte de esa experiencia fue compartida en el documental Estado de Silencio producido por Diego Luna.

Su exilio lo compartió con su esposa la fotoperiodista Maria Peters Pino y su hija.

Muere Juan de Dios García Davish, periodista de Quadratín Chiapas (Quadratín )

Viuda de Juan de Dios García Davish confirma muerte

Las condolencias, además de ser dirigidas a su hermano, también fueron dirigidas a su esposa María Peters Pino quien también confirmó la noticia en redes sociales.

Se desconocen las causas de la muerte de Juan de Dios Garcia Davish pero en una foto del 18 de abril dejó ver que estaba hospitalizado.

La relación del cuerpo será en funeraria La Paz, ubicada en la 16 Av. Sur, en Tapachula, Chiapas, cercana a la llamada “Curva de la Muerte”.