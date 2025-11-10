A través de las redes sociales, cámara de Diputados lamentó la muerte de José Bricio López Rabadán, hermano de la diputada Kenia López Rabadán.

En su cuenta de X, Kenia López Rabadán -presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados- realizó un emotivo mensaje de despedida a su hermano, pero quién fue José Bricio López Rabadán.

¿Quién fue José Bricio López Rabadán, hermano de Kenia López Rabadán?

José Bricio López Rabadán nació el 21 de julio de 1962, había estado involucrado en la esfera pública.

🕊️La Cámara de Diputados acompaña con respeto y solidaridad a la diputada @kenialopezr, Presidenta de la Mesa Directiva, por el sensible fallecimiento de su hermano, José Bricio López Rabadán.



— H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 10, 2025

Kenia López Rabadán recordó a su hermano como una persona íntegra y trabajadora, cuya trayectoria en el servicio público fue un ejemplo de honestidad y vocación.

¿Cuántos años tenía José Bricio López Rabadán, hermano de Kenia López Rabadán?

Se dio a conocer que José Bricio López Rabadán murió a los 63 años de edad.

¿Quién fue la esposa de José Bricio López Rabadán, hermano de Kenia López Rabadán?

No hay información pública acerca de la esposa de José Bricio López Rabadán.

¿Qué signo zodiacal fue José Bricio López Rabadán, hermano de Kenia López Rabadán?

José Bricio López Rabadán es del signo zodiacal Cáncer.

¿Cuántos hijos tuvo José Bricio López Rabadán, hermano de Kenia López Rabadán?

Kenia López Rabadán recordó que su hermano fue un buen padre, aunque no hay información sobre sus hijos.

¿Qué estudió José Bricio López Rabadán, hermano de Kenia López Rabadán?

José Bricio López Rabadán era licenciado en Economía por la FES Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Otros estudios adicionales de José Bricio son Especialidades en Gobierno Municipal y Participación Social (UAM) y Economía Laboral y Econometría (UNAM).

¿En qué trabajó José Bricio López Rabadán, hermano de Kenia López Rabadán?

Kenia López Rabadán recordó que su hermano ingresó a trabajar al gobierno federal en el siglo pasado, en 1995, sin “palancas”, sin “padrino” y llegó a ser Director General Adjunto.

Trabajó en muchas instituciones públicas una de ellas fue la Secodam (Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo), el antecedente de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

A nivel profesional, se desempeñó como funcionario público, algunos cargos en los que se desempeñó fueron:

De 1995-2001 laboró en la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Función Publica (SFP)

Director general adjunto de Evolución Patrimonial en la Secretaría de la Función Pública.

Gerente de Auditoría Administrativa en el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) entre 2008 y 2010.

Titular de Auditoria Interna del Fideicomiso Publico ProMéxico entre marzo de 2010 y diciembre de 2012

Director de Evaluación Parlamentaria, en el Senado de la República, cargo al que accedió en 2019.

Este cargo en la Subcontraloría de Evaluacion de la Gestion Parlamentaria del Senado (entre enero de 2019 y septiembre de 2024) desató una discusión por un presunto nepotismo por parte de Kenia López Rabadán.

Y es que la senadora morenista Andrea Chávez denunció que José Bricio ocupó un alto cargo en la Cámara de Senadores mientras Kenia era senadora, además exhibió que percibía un sueldo de 100 mil pesos mensuales.

Sin embargo, la presidenta de la Cámara de Diputados también señaló que el hermano y padre de Chávez ocupaban cargos públicos.

Estas fueron las emotivas palabras que le dedicó Kenia López Rabadán a su hermano José Bricio López Rabadán

Este 10 de noviembre se confirmó la muerte de José Bricio López Rabadán, hermano de Kenia López Rabadán.

Kenia López Rabadán recurrió a sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a su hermano José Bricio López Rabadán.

Y es que recordó que José Bricio López Rabadán fue su inspiración para dedicarse al servicio público.

“Anoche ha partido a la casa del Padre mi hermano José Bricio y sirvan estas líneas para agradecerle. Él fue mi inspiración para dedicarme al servicio público” Kenia López Rabadán

Tras recordar su trayectoria, Kenia López Rabadán señaló que su hermano nunca aceptó un soborno.

“Un día me contó que recibía todo tipo de presiones e incluso ‘ofrecimientos’ para que los corruptos no sufrieran las consecuencias de sus actos. Nunca aceptó un soborno, nunca quiso enriquecerse de manera ilegal, vivió y partió en la justa medianía” Kenia López Rabadán

Kenia López Rabadán destacó que de su hermano José Bricio López Rabadán aprendió a superarse y el amor por el trabajo público.

“De Él aprendí la superación, la importancia del honor, el amor por el trabajo público. Pepe fue un buen ser humano, un buen padre, un buen hijo, un buen hermano y un buen servidor público” Kenia López Rabadán