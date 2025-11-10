Kenia López Rabadán confirmó la muerte de su hermano José Bricio López Rabadán y así lo recordó la diputada del PAN.

A través de su cuenta de X, Kenia López Rabadán -presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados- realizó un emotivo homenaje a su hermano y recordó que él fue un gran referente en su vida.

Esto dijo Kenia López Rabadán sobre la muerte de su hermano José Bricio López Rabadán

La familia de Kenia López Rabadán se encuentra de luto luego de que se confirmó la muerte de José Bricio López Rabadán.

José Bricio López Rabadán había estado involucrado previamente en la esfera pública, por lo que su hermana Kenia López Rabadán le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

Un homenaje a mi hermano



Anoche ha partido a la casa del Padre mi hermano José Bricio y sirvan estas líneas para agradecerle. Él fue mi inspiración para dedicarme al servicio público. Era Economista, un gran estudiante. Ingresó a trabajar al gobierno federal en el siglo pasado,… pic.twitter.com/Jm1B51E80i — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) November 10, 2025

A través de su cuenta de X, Kenia López Rabadán señaló que no tenía las palabras para agradecerle a su hermano todo lo que hizo por ella.

Y es que recordó que José Bricio López Rabadán fue su inspiración para dedicarse al servicio público.

“Anoche ha partido a la casa del Padre mi hermano José Bricio y sirvan estas líneas para agradecerle. Él fue mi inspiración para dedicarme al servicio público” Kenia López Rabadán

Tras recordar su trayectoria, Kenia López Rabadán recordó que su hermano nunca aceptó un soborno.

“Un día me contó que recibía todo tipo de presiones e incluso ‘ofrecimientos’ para que los corruptos no sufrieran las consecuencias de sus actos. Nunca aceptó un soborno, nunca quiso enriquecerse de manera ilegal, vivió y partió en la justa medianía” Kenia López Rabadán

Kenia López Rabadán destacó que de su hermano José Bricio López Rabadán aprendió a superarse y el amor por el trabajo público.

“De Él aprendí la superación, la importancia del honor, el amor por el trabajo público. Pepe fue un buen ser humano, un buen padre, un buen hijo, un buen hermano y un buen servidor público” Kenia López Rabadán

La cámara de Diputados lamentó la muerte de José Bricio López Rabadán, hermano de Kenia López Rabadán.

🕊️La Cámara de Diputados acompaña con respeto y solidaridad a la diputada @kenialopezr, Presidenta de la Mesa Directiva, por el sensible fallecimiento de su hermano, José Bricio López Rabadán.



Deseamos fortaleza y consuelo a su familia. pic.twitter.com/9qGL3YsbwD — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 10, 2025

¿De qué murió José Bricio López Rabadán, hermano de Kenia López Rabadán?

En su publicación, Kenia López Rabadán reveló que su hermano murió por un aneurisma cerebral que se detonó el miércoles.

Pero, cuatro días después su hermano perdió la vida.

“Murió por un aneurisma cerebral que se detonó el miércoles y cuatro días después ha partido” Kenia López Rabadán

Kenia López Rabadán recordó que siempre va a extrañar a su hermano, pero su ejemplo y enseñanza seguirán con ella.

“Deja un profundo dolor en mi corazón, se ha ido mi hermano que siempre te dejaba claro: yo no soy político, yo soy servidor público. Gracias, José Bricio, por tu ejemplo, tu enseñanza, por ser Tú. Que Dios te reciba y te dé todas sus bendiciones prometidas. Te amo y te voy a extrañar mucho hermano” Kenia López Rabadán