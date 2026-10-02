Can Xue es el seudónimo de la escritora y crítica china Deng Xiaohua que se ha convertido en una candidata constante al Premio Nobel de Literatura.

Su obra se caracteriza por un estilo experimental, abstracto y surrealista que indaga en el subconsciente humano, la alienación y la búsqueda de verdades esquivas.

Can Xue se ha convertido en una de las figuras más importantes de la literatura experimental y de vanguardia de su país.

¿Quién es Can Xue, la escritora china favorita al Nobel de Literatura 2026?

Can Xue (seudónimo literario de Deng Xiaohua) es una destacada escritora y crítica literaria china, nacida en Changsha (provincia de Hunan) el 30 de mayo de 1953.

Can Xue, la escritora china favorita al Nobel de Literatura 2026 (@MitsuNumano / X )

Es considerada la autora más prominente de la literatura experimental y de vanguardia en China y una candidata habitual en las apuestas para el Premio Nobel de Literatura.

En chino, Can Xue se traduce literalmente como “nieve persistente” o “nieve residual”. El nombre evoca una doble imagen: la nieve sucia y rebelde que se resiste a derretirse al final del invierno, o la nieve más pura e inaccesible que permanece en las cumbres montañosas.

Su vida estuvo profundamente marcada por los acontecimientos políticos de la China maoísta.

Creció en una familia de intelectuales. Durante la Campaña Antiderechista de 1957 y la Revolución Cultural, sus padres fueron perseguidos y enviados a campos de trabajo y reeducación.

¿Cuántos años tiene Can Xue, la escritora china favorita al Nobel de Literatura 2026?

Can Xue tiene 73 años de edad.

¿Quién es el esposo de Can Xue, la escritora china favorita al Nobel de Literatura 2026?

Can Xue se encuentra casada con Lu Yong.

¿Qué signo zodiacal es Can Xue, la escritora china favorita al Nobel de Literatura 2026?

El signo occidental de Can Xue es géminis, mientras que su signo zodiacal chino es serpiente de agua.

¿Cuántos hijos tiene Can Xue, la escritora china favorita al Nobel de Literatura 2026?

Can Xue tiene un hijo llamado Lu Lanyuan.

Can Xue, la escritora china favorita al Nobel de Literatura 2026 (Tomada de video)

¿Qué estudió Can Xue, la escritora china favorita al Nobel de Literatura 2026?

La educación formal de Can Xue quedó truncada al terminar la educación primaria, cuando tenía trece años, ya que tuvo que abandonar los estudios debido a la persecución de su familia durante la campaña antiderechista y el estallido de la Revolución Cultural en China.

Pese a enfermar de tuberculosis y vivir en la pobreza, aprendió inglés por su cuenta y se formó leyendo de manera autodidacta la literatura clásica y occidental.

¿En qué ha trabajado Can Xue, la escritora china favorita al Nobel de Literatura 2026?

Antes de dedicarse a las letras, Can Xue trabajó como obrera metalúrgica, médica descalza (atención médica rural) y costurera, montando un pequeño taller de sastrería junto a su esposo.

Can Xue comenzó a escribir ficción en 1983 y publicó su primer relato, Burbujas de jabón en agua sucia, en 1985.

Su obra se aleja del realismo convencional para adentrarse en lo surrealista, lo abstracto, lo fragmentario y lo perturbador. Escribe mediante un proceso intuitivo cercano a la escritura automática.

Explora el subconsciente, la paranoia, el aislamiento, la naturaleza física y las profundidades psicológicas de sus personajes.

Sus libros han sido traducidos a múltiples idiomas y galardonados en el ámbito internacional:

Obras destacadas: La calle de los Cinco Aromas (Five Spice Street), El último amante (The Last Lover, ganadora del Best Translated Book Award en 2015), La frontera (Frontier) y Amor en el nuevo milenio (Love in the New Millennium).

Relatos: Colecciones como Hojas rojas, Al otro lado, Nubes flotantes ya envejecidas y Vivo en los barrios bajos (I Live in the Slums, nominada al International Booker Prize).