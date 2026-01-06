Te contamos quién es Sheila Amador, periodista y conductora en MVS que asume el horario de Manuel López San Martín.

El horario vespertino de Noticias MVS cambiará a partir de este 5 de enero 2026.

¿Quién es Sheila Amador?

Sheila Amador es una conductora, locutora y periodista de Noticias MVS.

Sheila Amador, periodista y conductora en MVS (AN Shei / Facebook)

¿Cuántos años tiene Sheila Amador?

Aunque es una figura pública, no se sabe cuántos años tiene Sheila Amador en la actualidad.

¿Quién es el esposo de Sheila Amador?

Se desconoce si Sheila Amador cuenta con alguna pareja sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Sheila Amador?

Al desconocerse la fecha exacta de nacimiento de Sheila Amador, no se puede establecer a qué signo zodiacal pertenece.

¿Cuántos hijos tiene Sheila Amador?

No se sabe si Sheila Amador tiene hijos.

¿Qué estudió Sheila Amador?

Se sabe que Sheila Amador estudió en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.

¿En qué ha trabajado Sheila Amador?

De acuerdo con su perfil de Linkedin, la periodista Sheila Amador ha trabajado desde 2008 en MVS Radio.

Cabe mencionar que actualmente, Sheila Amador se desempeña en MVS Radio como Directora de Información.

Sheila Amador asume el horario de Manuel López San Martín en Noticias MVS

Después de la salida de Manuel López San Martín de Noticias MVS, Sheila Amador asumió un nuevo segmento en el horario vespertino.

A partir de este 5 de enero, Sheila Amador estará en el horario de 6 a 7 de la tarde, de lunes a viernes en Noticias MVS.

El nuevo programa de Sheila Amador se suma al que ya conducía los sábados de 9 a 10 de la mañana.