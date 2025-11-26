Ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y arquitecto que salió a relucir por reclamo de Pedro Salmerón, pero, ¿quién es Román Meyer? Te decimos lo que sabemos.

Fue en el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que Román Meyer fungió como titular de Sedatu, en donde estuvo encargado de obras como la nueva sede del Archivo General Agrario.

¿Quién es Román Meyer?

Román Guillermo Meyer Falcón es un arquitecto y funcionario público que fue secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de AMLO y actualmente funge como director de área en otra dependencia.

Tal como destaca en sus redes sociales, Román Meyer forma parte de Morena y de la Cuarta Transformación que acorde con Pedro Salmerón, estaría participando en Canal Once.

¿Quién es Román Meyer? Exsecretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Román Meyer vía X)

¿Qué edad tiene Román Meyer?

Nacido en México en 1983, Román Meyer tiene 42 años.

¿Qué signo zodiacal es Román Meyer?

La fecha de cumpleaños de Román Meyer es el 11 de agosto, por lo que su signo zodiacal es Leo.

¿Quién es la esposa de Román Meyer?

La esposa de Román Meyer sería Daniella Aburto Macbeath, quien en 2021 fungía como gerente de Giras, Eventos y Relaciones Públicas del Infonavit y en 2016 fue jefa de departamento de la Secretaría de Energía.

¿Román Meyer tiene hijos?

Se apunta que Román Meyer tendría hijos pero se desconoce mayor información.

¿Qué estudió Román Meyer?

Acorde con su perfil de LinkedIn, Román Meyer es licenciado en Arquitectura por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Y tendría una maestría en Gestión Creativa y Transformación de la Ciudad por la Universidad Politécnica de Cataluña, España.

¿En qué ha trabajado Román Meyer?

Además de ser el exsecretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer también fungió en la Secretaría de Salud de Ciudad de México de 2012 a 2013 con proyectos en mejora operativa.

Igualmente ha sido catedrático en la Ibero y cofundador de Central Urbano, que promueve y desarrolla los proyectos urbanos integrales, empresa vigente desde 2014 a la fecha.

Román Meyer también se ha desempeñado en:

dirección de proyectos inmobiliarios en Humetic

director de proyectos urbano-arquitectónicos en Scientika

asesor técnico en la organización Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad

Román Meyer recibe reclamo de Pedro Salmerón por nueva sede del Archivo General Agrario

En sus redes sociales, Pedro Salmerón ha reclamado a Román Meyer por no entregar todavía el edificio de avenida Juárez 92, en la Ciudad de México, que sería la nueva sede del Archivo General Agrario.

La obra que acorde con Pedro Salmerón ya presenta inundaciones, comenzó a construirse en enero de 2023, con una fecha inicial de entrega para julio de 2024, sin embargo, no fue así.

Esto a pesar de que en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se suspendieron las actividades del Archivo General Agrario desde marzo a julio 2024, que desde entonces no ha sido reabierto.

Si bien Pedro Salmerón señaló en comentarios que ha hablado con Román Meyer, de momento el arquitecto no ha dado respuesta pública ante dichas denuncias.