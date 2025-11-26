El historiador Pedro Salmerón protagoniza conflicto con Román Meyer, ambos integrantes de Morena; estas son las claves del problema que involucra a la pasada administración.

El conflicto parte de un pronunciamiento de Pedro Salmerón en redes contra Román Meyer, quien era el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Pedro Salmerón vs Román Meyer: Contexto y claves para entender el conflicto

El reclamo de Pedro Salmerón está relacionado con el edificio del Archivo General Agrario del que fue titular los últimos años del sexenio de AMLO y cuya obra estuvo a cargo de Román Meyer.

La nueva sede del Archivo General Agrario se encuentra en avenida Juárez 92, construcción que comenzó en enero de 2023 pero que tuvo varios retrasos y su última fecha de entrega era diciembre 2024.

Con motivo de la mudanza, se suspendió el servicio del Archivo General Agrario como señaló el Diario Oficial de la Federación, de marzo a julio 2024, cuando era su primera fecha de entrega.

Pese a esto, las obras del edificio se suspendieron varias veces y se reanudaron este enero 2025, aunque en septiembre Pedro Salmerón informó de la mudanza del archivo, cuya nueva fecha de entrega era diciembre.

Pedro Salmerón denunció con Julio Astillero que hay diversas irregularidades, entre ellas un sobrecosto aunado a la falta de entrega del edificio que evita la reapertura del Archivo General Agrario.

Pedro Salmerón reclama a Román Meyer por el Archivo General Agrario

En redes sociales, Pedro Salmerón hizo un reclamo dirigido a Román Meyer, quien es responsable del edificio del Archivo General Agrario que tiene dos años cerrado.

Acorde con lo escrito por Pedro Salmerón, el edificio que había anunciado en 2024 como terminado, sigue en construcción por lo que tiene dos años cerrado y ahora con problemas de inundación.

Por ello habría responsabilizado a Román Meyer Falcón, a quien señaló de múltiples sobrecargos y que ahora será estrella en Canal Once; finalizó su mensaje diciendo que está cansado de callar.

Aunque Román Meyer no ha respondido a Pedro Salmerón, el historiador sí le comenta al ex secretario, por ejemplo, en una publicación sobre arquitectura y espacios en un programa de Canal Once.

Al respecto, Pedro Salmerón destacó que si en dicho programa también hablaría del sobrecosto que representó el Archivo General Agrario que, pese a esto, no está terminado.