Raúl Paz Alonzo es el actual Encargado de Despacho de la Dirección General del Canal del Congreso. Con una trayectoria marcada por el cambio de colores partidistas, el político yucateco dejó las filas del PAN en 2022 para sumarse a Morena.

Desde su posición en el Canal del Congreso, Paz Alonzo tiene la tarea de fortalecer el sistema de medios públicos parlamentarios, aportando su experiencia como legislador tanto local como federal.

¿Quién es Raúl Paz Alonzo?

Nacido en Mérida, Yucatán, Raúl Paz Alonzo es un economista que ha ocupado casi todos los cargos de elección popular en su estado. Antes de su llegada a la Cuarta Transformación, fue una de las figuras más visibles del panismo yucateco, desempeñándose como diputado local, diputado federal y dirigente estatal del PAN.

En el Senado de la República, presidió la Comisión de Recursos Hidráulicos y fue un participante activo en las comisiones de Cultura y Turismo. Su transición a Morena lo posicionó como Comisionado Nacional de Enlace con el Sector Empresarial, un puente estratégico entre el partido y la iniciativa privada.

Raúl Paz Alonzo Encargado de Despacho de la Dirección General del Canal del Congreso (@raulpazalonzo/ Instagram )

¿Qué edad tiene Raúl Paz Alonzo?

Raúl Paz Alonzo nació el 21 de febrero de 1976 en Mérida, Yucatán. Actualmente tiene 49 años de edad.

¿Quién es la pareja de Raúl Paz Alonzo?

En el terreno personal, el político mantuvo una relación mediática con la conductora Claudia Lizaldi, la cual inició en 2020 y fue tema de interés público hasta 2022.

Previamente, Raúl Paz Alonzo estuvo casado con Cecilia Patrón Laviada, quien actualmente es la alcaldesa de Mérida.

¿Qué signo zodiacal es Raúl Paz Alonzo?

Al haber nacido a finales de febrero, Raúl Paz Alonzo es Piscis. Según la literatura astrológica, este signo de agua se asocia con personalidades empáticas, adaptables y altamente sensibles a su entorno social.

¿Raúl Paz Alonzo tiene hijos?

Sí, Raúl Paz Alonzo tiene tres hijos, a quienes frecuentemente menciona en sus redes sociales como su principal motor y motivación personal.

¿Qué estudió Raúl Paz Alonzo?

Raúl Paz Alonzo es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Cuenta con diplomados especializados en planeación estratégica y finanzas.

¿En qué ha trabajado Raúl Paz Alonzo?

La carrera política de Raúl Paz Alonzo ha sido de ascenso constante en el legislativo y la administración de partidos: