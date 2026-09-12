Rafaela Vianey García Romero es militante de Morena y actualmente representa al distrito 5 de Puebla en la Cámara de Diputados.

También ha desarrollado experiencia en comunicación social y temas relacionados con la igualdad de género.

¿Quién es Rafaela Vianey García?

Rafaela Vianey García Romero es una política y comunicóloga poblana. En la LXVI Legislatura es diputada federal por el distrito 5 de Puebla, con cabecera en San Martín Texmelucan.

También se desempeña como secretaria de la Comisión de Diversidad y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Rafaela Vianey García (Instagram | Rafaela Vianey García)

¿Cuántos años tiene Rafaela Vianey García?

Rafaela Vianey García tiene 33 años.

¿Quién es la pareja de Rafaela Vianey García?

No existe información pública suficientemente documentada sobre una pareja sentimental de Rafaela Vianey García.

¿Qué signo zodiacal es Rafaela Vianey García?

Por haber nacido el 15 de agosto, Rafaela Vianey García es del signo Leo.

¿Quiénes son los hijos de Rafaela Vianey García?

No existe información pública confiable que permita confirmar que Rafaela Vianey García tenga hijos.

¿Qué estudió Rafaela Vianey García?

Rafaela Vianey García cuenta con estudios de Comunicación.

El Sistema de Información Legislativa registra una Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y Periodismo por la Universidad del Valle de Puebla, así como estudios en Comunicación para el Desarrollo por la BUAP.

Rafaela Vianey García (Instagram | Rafaela Vianey García)

¿En qué ha trabajado Rafaela Vianey García?

Antes de llegar a la Cámara de Diputados, García Romero trabajó en comunicación social y digital para la Coordinación del Grupo Parlamentario de Morena en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, entre 2015 y 2017.

Posteriormente fue diputada local de Puebla de 2018 a 2021, periodo en el que presidió la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Entre 2022 y 2023 se desempeñó como subsecretaria de Transversalidad de la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Gobierno de Puebla.

En 2024 llegó a la Cámara de Diputados como representante del distrito 5 de Puebla para la LXVI Legislatura.