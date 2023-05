Ana Elizabeth García Vilchis presentó el Quién es quién en las mentiras de la semana de la conferencia mañanera de hoy 24 de mayo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En esta ocasión, la vocera del Quién es quién las mentiras de la semana expuso 4 falsedades que fueron difundidas por medios de comunicación y opositores en los últimos días.

Entre ellas, Ana Elizabeth García Vilchis señaló la presunta campaña que iniciaron medios de comunicación contra el senador Alejandro Armenta, luego de que exhibió los mensajes que le envió la ministra Norma Piña.

Congreso de Perú declara “persona non grata” a AMLO por sus declaciones contra el gobierno

La primera falsedad del Quién es quién en las mentiras de la semana señala al supuesto descarrilamiento del Tren Maya que circuló en redes sociales el pasado 11 de mayo.

Ana Elizabeth García Vilchis explicó que con un video, opositores aseguraron que el Tren Maya se descarriló, sin embargo, señaló como falsa la acusación.

Conforme a sus palabras, la grabación corresponde al tren de Tabasco que se descarriló debido a que robaron los clips que unen los rieles de las vías, pero no está conectado con el Tren Maya.

Recordó que el primer tren de la mega obra de la 4T llegará hasta julio de 2023 y que en diciembre del mismo año comenzarán las pruebas de rodamiento previo a su inauguración.

Entre los señalados por mentir está Guillermo Ortega del Financiero Televisión, quien, según Vilchis, no retiro su denuncia pese a las aclaraciones que hizo el Gobierno de Quintana Roo y Fonatur.

La segunda mentira de la sección fue atribuida a Jorge Berry, quien esparció rumores referentes a la supuesta apertura de la frontera sur de México a los migrantes.

Berry señaló que el 14 de mayo la frontera sur fue abierta y que miles de migrantes estaban entrando al país; además, dijo que el gobierno les estaba otorgando identificaciones propias de mexicanos (INE).

No obstante, la vocera del Quién es quién en las mentiras de la semana calificó la situación como falsa.

“Aquí le confirmamos al señor Berry que no es verdad lo que dice, es una mentira, no se abrió la frontera y no se reparten INE”

Ana Elizabeth García Vilchis