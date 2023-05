Alejandro Armenta se lanzó en contra de Norma Piña, luego de que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció que sí le mandó mensajes de WhatsApp.

Ante la respuesta que Norma Piña publicó en torno a las acusación que hizo pública ayer 16 de mayo, el senador Alejandro Armenta se lanzó contra la ministra presidenta.

Entrevistado en el noticiario radiofónico de Joaquín López-Dóriga, Alejandro Armenta lamentó los mensajes de WhatsApp que la ministra presidenta de la SCJN, reconoció que le envió.

Luego de que se publicó una carta a nombre de Norma Piña en la que reconoce que mandó mensajes de WhatsApp a Alejandro Armenta, el senador de Morena se pronunció.

Al respecto, el también presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores calificó como lamentables los mensajes que le envió la ministra presidenta de la SCJN.

El legislador federal destacó que debido a que se trata de un tema delicado , se reunirá con su equipo de abogados para analizar la ruta a seguir ante los hechos que se confirmaron.

Y es que Alejandro Armenta sentenció que los mensajes que le envió Norma Piña, se tratan de un evidente acto de injerencia y probable presión en contra del Poder Judicial.

Tras advertir que lo ocurrido no puede admitirse, Alejandro Armenta Mier señaló que no permitirá que se lleven a cabo acciones que dijo, violentan la libertad de expresión .

“Es lamentable. Estoy a punto de reunirme con mi equipo de abogados porque este es un tema delicado; esto confirma la injerencia y la probable acción de presión del poder judicial a la representación del poder legislativo y es inadmisible, yo no puede permitir que se violente la libertad de expresión”

Confundido sobre lo ocurrido, Alejandro Armenta destacó que buscará determinar las motivaciones que hay detrás de los mensajes de WhatsApp que le mandó Norma Piña.

Lo anterior debido a que el senador expuso que pese a la confirmación de Norma Piña, prevalecen varias incógnitas que dijo, va a desglosar con la ayuda de su equipo de abogados.

Sobre lo ocurrido, Alejandro Armenta expuso que no está en la posición de afirmar nada, pero resaltó que en los mensajes de WhatsApp, Norma Piña se habría burlado de él.

Sin embargo, insistió en que no puede asegurar nada con respecto a los hechos , ya que destacó, le cuesta trabajo creer que la ministra presidenta de la SCJN se dirigiera de esa forma.

“Hay un momento en el que yo le escribo a la ministra: “¿Se está burlando de mí?” Porque cuando yo le digo que yo fui electo por un millón y medio de votos, ella me contesta poniéndome unas caritas (...) de burla

No quiero afirmar nada, porque no tengo los elementos, pero yo no podía creer que quien representa al poder judicial escribiera (de esa forma)”