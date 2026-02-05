Nereo Vargas Velázquez es un dirigente sindical mexicano que forma parte de la dirigencia nacional del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) como Secretario del Trabajo. Sin embargo, su nombre se ha visto involucrado en temas relacionados con un salario alto. Aquí te contamos de quién se trata.

¿Quién es Nereo Vargas Velázquez?

Nereo Vargas Velázquez es un dirigente sindical mexicano que ocupa el cargo de Secretario del Trabajo en el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), el sindicato que agrupa a los trabajadores electricistas vinculados a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y forma parte de la dirigencia nacional de este gremio.

¿Qué edad tiene Nereo Vargas Velázquez?

Se desconoce cuál es la edad exacta de Nereo Vargas Velázquez, pues no hay información pública sobre su fecha de nacimiento.

¿Nereo Vargas Velázquez tiene esposa?

Sí, Nereo Vargas Velázquez está casado con Susana Vargas, con quien se le ha visto en eventos del SUTERM.

¿Qué signo zodiacal es Nereo Vargas Velázquez?

Al no conocerse su fecha de nacimiento, se desconoce cuál es el signo de Nereo Vargas Velázquez.

¿Nereo Vargas Velázquez tiene hijos?

No hay información pública sobre si Nereo Vargas Velázquez tiene hijos, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué estudió Nereo Vargas Velázquez?

No se cuenta con información disponible en fuentes abiertas, una biografía detallada o currículum público sobre si Nereo Vargas Velázquez que incluya sus estudios formales.

¿En qué ha trabajado Nereo Vargas Velázquez?

La vida profesional de Nereo Vargas Velázquez se centra en su cargo como secretario del Trabajo del Comité Ejecutivo Nacional del SUTERM, donde participa en la negociación de contratos colectivos, coordinación de actividades laborales y representación de los trabajadores electricistas afiliados ante la Comisión Federal de Electricidad y demás instancias laborales.