El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) anunció que Mauricio Maillé será el nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes a partir del próximo lunes 16 de febrero de 2026.

De acuerdo con la información, Mauricio Maillé tiene una trayectoria de más de 30 años como gestor cultural y ha desarrollado una variedad de proyectos en México, Estados Unidos y Europa.

Pero ¿quién es Mauricio Maillé? Te decimos todo lo que se sabe del nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes que iniciará funciones el próximo lunes.

Mauricio Maillé, como nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes (Captura de pantalla)

¿Quién es Mauricio Maillé?

Mauricio Maillé es un gestor cultural y curador mexicano con amplia trayectoria en proyectos museísticos, exposiciones y publicaciones relacionadas con el arte y la cultura.

Desde hace años, Mauricio Maillé ha dedicado su vida profesional a contar historias a través de imágenes, exposiciones y museos, y ahora toma un rol clave al frente del Museo del Palacio de Bellas Artes.

¿Qué edad tiene Mauricio Maillé?

La edad de Mauricio Maillé es desconocida.

¿Qué signo zodiacal es Mauricio Maillé?

Dado que la fecha de nacimiento de Mauricio Maillé es desconocida, su signo zodiacal también lo es.

¿Mauricio Maillé está casado?

La información no especifica si Mauricio Maillé está casado.

¿Mauricio Maillé tiene hijos?

No hay información que confirme que Mauricio Maillé tenga hijos.

Mauricio Maillé es el nuevo director del Museo del Palacio de los Deportes (Michelle Rojas/SDPnoticias)

¿Qué estudió Mauricio Maillé?

La formación de Mauricio Maillé no es de dominio público, aunque está relacionada con el arte y la cultura. Realizó un programa de Gestión Integral de Museos en el Museo Nacional del Prado.

¿Cuál es la trayectoria de Mauricio Maillé?

Mauricio Maillé es gestor cultural en museos, exposiciones y proyectos curatoriales con una carrera de más de 30 años en el sector cultural y se le reconoce por su trabajo de planeación y realización de proyectos.

A lo largo de su carrera ha organizado y participado en alrededor de 70 exposiciones en México, Estados Unidos y Europa que incluyen destacadas colecciones fotográficas y de arte contemporáneo.

Además de curaduría, Maillé ha participado en publicaciones y catálogos de arte vinculados a exposiciones, especialmente trabajando con instituciones y en proyectos como:

Fundación Televisa

Museo del Palacio de Bellas Artes

Mexichrome. Fotografía y color en México

Colección Ricardo B. Salinas Pliego

Su trabajo no solo se centra en el montaje de exposiciones, sino también en el fortalecimiento institucional de los espacios culturales donde ha colaborado, integrando diseño, investigación y narrativas curatoriales.

¿Quién es Mauricio Maillé? (Redes sociales)

Mauricio Maillé es designado como nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes

La Secretaría de Cultura, a través del INBAL, designó a Mauricio Maillé como nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes, uno de los recintos culturales más emblemáticos del país.

El nombramiento forma parte de una serie de cambios en la dirección de museos nacionales y busca fortalecer la programación, investigación y proyección institucional del recinto.

Con su llegada al Museo del Palacio de Bellas Artes a partir del 16 de febrero, Mauricio Maillé asumirá la responsabilidad de: