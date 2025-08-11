El gobierno de México lanzó la convocatoria para ocupar el cargo de dirigente de la Comisión Nacional de Búsqueda, luego de la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún; estos son los requisitos.

Teresa Guadalupe Reyes Sahagún renunció a la Comisión Nacional de Búsqueda el pasado 29 de julio, así lo informó la Secretaría de Gobernación (Segob), quien ahora está buscando su reemplazo.

La Segob ya publicó las bases de la consulta pública para proponer perfiles para ocupar el cargo de dirigente de la Comisión Nacional de Búsqueda; a continuación te decimos cuáles son los requisitos.

Comisión Nacional de Búsqueda (Captura de pantalla)

Los requisitos para ser dirigente de la Comisión Nacional de Búsqueda; esto busca el gobierno de México

Tras la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, la Segob publicó los requisitos para el o la nueva dirigente de la Comisión Nacional de Búsqueda y estos son los siguientes:

Ser ciudadano mexicano

No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público

Contar con título profesional

No haber desempeñado cargo de dirigente nacional o estatal en partidos políticos al menos dos años antes al nombramiento

Haberse desempeñado de manera destacada en actividades profesionales relacionadas con el tema, y tener conocimientos y experiencia en derechos humanos y búsqueda de personas

Contar con conocimientos en derechos humanos, búsqueda de personas y, preferentemente, ciencias forenses o investigación criminal

Cabe mencionar que cada requisito debe ser comprobado con documentos oficiales, por ejemplo:

Acta de nacimiento, CURP, INE o pasaporte

Constancia de Antecedentes Penales Federales

Constancia de inhabilitación, de no inhabilitación, de sanción o de no existencia de sanción como servidor público

Título o cédula profesional

Formato de consentimiento para participar en la consulta pública

CV (formato único) con documentos que compruebe la trayectoria

Carta o video de motivos

Segob publica requisitos para el nuevo dirigente de la Comisión Nacional de Búsqueda; fecha de registro

En cumplimiento de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, abrirá el periodo de registro para ocupar el cargo de dirigente de la Comisión Nacional de Búsqueda.

La convocatoria publicada por la Segob indica que el registro estará abierto del 13 al 19 de agosto, fecha en la que se recibirán candidatos para que después el dirigente sea elegido por la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la información, la consulta pública permite que colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia presenten sus propuestas para ocupar este cargo.