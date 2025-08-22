Rosa Icela Rodríguez informó que el proceso de designación de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda avanza con 27 finalistas .

Estos, propuestos por colectivos, especialistas y organizaciones civiles, serán llamados a entrevistas para exponer su experiencia, visión y plan de trabajo.

Proceso para titular de la Comisión Nacional de Búsqueda

Del 28 al 30 de agosto se recibirán comentarios de organizaciones; del 31 de agosto al 9 de septiembre se realizarán entrevistas y evaluaciones.

El 10 de septiembre, la Secretaría de Gobernación entregará a Claudia Sheinbaum los perfiles más idóneos para el o la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Rosa Icela Rodríguez anuncia avance en proceso para titular de Comisión Nacional de Búsqueda (Cortesía)

Preparan dictamen para Consejo Nacional Ciudadano

En paralelo, el Senado prepara el dictamen para designar a los integrantes del Consejo Nacional Ciudadano.

Este órgano estará conformado por:

Cinco familiares de personas desaparecidas.

Cuatro especialistas en derechos humanos —uno con especialidad forense—.

Cuatro representantes de organizaciones civiles.

Segob garantiza acompañamiento a víctimas

Rosa Icela Rodríguez destacó que la Segob avanza junto a familiares de víctimas, con coordinación entre dependencias y gobiernos estatales, para garantizar derechos y bienestar.

En el anuncio estuvo acompañada por funcionarios del área de derechos humanos y población.