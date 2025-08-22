Rosa Icela Rodríguez informó que el proceso de designación de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda avanza con 27 finalistas.
Estos, propuestos por colectivos, especialistas y organizaciones civiles, serán llamados a entrevistas para exponer su experiencia, visión y plan de trabajo.
Proceso para titular de la Comisión Nacional de Búsqueda
Del 28 al 30 de agosto se recibirán comentarios de organizaciones; del 31 de agosto al 9 de septiembre se realizarán entrevistas y evaluaciones.
El 10 de septiembre, la Secretaría de Gobernación entregará a Claudia Sheinbaum los perfiles más idóneos para el o la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Preparan dictamen para Consejo Nacional Ciudadano
En paralelo, el Senado prepara el dictamen para designar a los integrantes del Consejo Nacional Ciudadano.
Este órgano estará conformado por:
- Cinco familiares de personas desaparecidas.
- Cuatro especialistas en derechos humanos —uno con especialidad forense—.
- Cuatro representantes de organizaciones civiles.
Segob garantiza acompañamiento a víctimas
Rosa Icela Rodríguez destacó que la Segob avanza junto a familiares de víctimas, con coordinación entre dependencias y gobiernos estatales, para garantizar derechos y bienestar.
En el anuncio estuvo acompañada por funcionarios del área de derechos humanos y población.