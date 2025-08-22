La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer la lista de los 27 perfiles que buscarán dirigir la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), tras la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como titular.
Destacó que todos los perfiles fueron propuestos por colectivos, figuras expertas y organizaciones de la sociedad civil, quienes debieron cumplir con todos los requisitos para seguir en la consulta pública.
Así lo dio a conocer en conferencia de prensa la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, adelantando que los interesados serán llamados a entrevistas, a fin de conocer su experiencia, visión y plan de trabajo.
Lista de los 27 perfiles que buscan dirigir la Comisión Nacional de Búsqueda
Los 27 perfiles que avanzarán en la convocatoria para dirigir la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, organismo de la Segob, son los siguientes:
- Alan Eduardo Herrera Valadez
- Ana Bertha Vázquez Reyna
- Arturo Saúl Vargas Rivas
- Carlos Treviño Vives
- Claudia Téllez Bonilla
- Diana Laura Cano Tapia
- Everardo Noé Ramírez García
- Gonzalo Morales Hernández
- Hermilo de Jesús Lares Contreras
- Janeth Martínez Mondragón
- Javier Ignacio Díaz Ballesteros
- José Luis González Olavarría
- José Manuel Guzmán Amador
- Juan Enrique Rivera Reyes
- Leobardo Aguilar Orihuela
- Leonardo René Trujillo Díaz
- Lizbeth Eugenia Rosas Montero
- Luis Javier Cervantes Gómez
- María del Carmen Carabarin Trujillo
- María Mercedes Pascual Guzmán
- Marisol Berenice Salgado Ambrosio
- Martha Lidia Pérez Gumercindo
- Osvaldo Antonio Chávez Wiarco
- Raúl Alberto Molina Pereira
- Sonia Perea Trejo
- Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez
Es de destacar que 76 postulaciones fueron recibidas, 33 aceptaron ser consideradas, pero únicamente 27 cumplieron los requisitos para pasar a la siguiente fase.
Fechas clave para conocer al nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda
De acuerdo con Rosa Icela Rodríguez, entre el 28 y el 30 de agosto se recibirán comentarios de colectivos y organizaciones en un sitio habilitado por Segob que busca evaluar a los perfiles.
Estas son otras fechas clave:
- 31 de agosto al 9 de septiembre: Se realizarán entrevistas y evaluaciones de idoneidad
- 10 de septiembre: La Segob entregará a la presidenta Claudia Sheinbaum los mejores perfiles para que designe a la nueva persona titular