La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer la lista de los 27 perfiles que buscarán dirigir la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), tras la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como titular.

Destacó que todos los perfiles fueron propuestos por colectivos, figuras expertas y organizaciones de la sociedad civil, quienes debieron cumplir con todos los requisitos para seguir en la consulta pública.

Así lo dio a conocer en conferencia de prensa la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, adelantando que los interesados serán llamados a entrevistas, a fin de conocer su experiencia, visión y plan de trabajo.

Rosa Icela Rodríguez anuncia avance en proceso para titular de Comisión Nacional de Búsqueda (Cortesía)

Lista de los 27 perfiles que buscan dirigir la Comisión Nacional de Búsqueda

Los 27 perfiles que avanzarán en la convocatoria para dirigir la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, organismo de la Segob, son los siguientes:

Alan Eduardo Herrera Valadez

Ana Bertha Vázquez Reyna

Arturo Saúl Vargas Rivas

Carlos Treviño Vives

Claudia Téllez Bonilla

Diana Laura Cano Tapia

Everardo Noé Ramírez García

Gonzalo Morales Hernández

Hermilo de Jesús Lares Contreras

Janeth Martínez Mondragón

Javier Ignacio Díaz Ballesteros

José Luis González Olavarría

José Manuel Guzmán Amador

Juan Enrique Rivera Reyes

Leobardo Aguilar Orihuela

Leonardo René Trujillo Díaz

Lizbeth Eugenia Rosas Montero

Luis Javier Cervantes Gómez

María del Carmen Carabarin Trujillo

María Mercedes Pascual Guzmán

Marisol Berenice Salgado Ambrosio

Martha Lidia Pérez Gumercindo

Osvaldo Antonio Chávez Wiarco

Raúl Alberto Molina Pereira

Sonia Perea Trejo

Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez

Es de destacar que 76 postulaciones fueron recibidas, 33 aceptaron ser consideradas, pero únicamente 27 cumplieron los requisitos para pasar a la siguiente fase.

Fechas clave para conocer al nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda

De acuerdo con Rosa Icela Rodríguez, entre el 28 y el 30 de agosto se recibirán comentarios de colectivos y organizaciones en un sitio habilitado por Segob que busca evaluar a los perfiles.

Estas son otras fechas clave:

31 de agosto al 9 de septiembre: Se realizarán entrevistas y evaluaciones de idoneidad

10 de septiembre: La Segob entregará a la presidenta Claudia Sheinbaum los mejores perfiles para que designe a la nueva persona titular