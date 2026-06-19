En el día de la lucha contra la lesfobia, transfobia, bifobia y homofobia, María Isabel Rodríguez, diputada de Morena en Chiapas, hizo polémicas declaraciones sobre la comunidad LGBT, lo que desató críticas.

Desde la tribuna del Congreso de Chiapas, María Isabel Rodríguez se dijo abiertamente en contra de la diversidad, resaltando que las políticas públicas en favor de la comunidad LGBT vulneran a las infancias.

“Estoy en contra de la diversidad sexual. Como sociedad no debemos discriminarlos, ellos aceptaron aceptaron un cambio de género, lo respetamos (...) pero que lo hagan en casa, no vengan a querer implantar unas políticas que no queremos”. María Isabel Rodríguez

María Isabel Rodríguez desata críticas por sus declaraciones sobre la comunidad LGBT (Captura de pantalla)

María Isabel Rodríguez se dice en contra de la comunidad LGBT y desata críticas

La diputada María Isabel Rodríguez Jiménez se encuentra en el centro de la polémica tras realizar declaraciones contra la diversidad sexual durante una sesión del Congreso de Chiapas el pasado 17 de junio.

Como “alusión personal”, María Isabel Rodríguez Jiménez expresó desde la tribuna su rechazo a la diversidad sexual, a la comunidad LGBT y a las iniciativas relacionadas con la identidad de género.

“Como legisladora y como madre estoy en contra de estas políticas públicas. Esta sociedad necesita políticas públicas que guarden la dignidad, necesitamos más valores, no estas políticas que vienen a distorsionar la vida de las niñas y niños”. María Isabel Rodríguez

Entre sus declaraciones más controvertidas, señaló que las personas de la comunidad LGBT+ deberían ejercer sus derechos “dentro de sus hogares”, declaraciones señaladas como discriminatorias.

Tras las declaraciones de María Isabel Rodríguez Jiménez, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas (CEDH) informó que ya se ha abierto una carpeta de investigación contra la diputada local.