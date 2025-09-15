El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presumió en la red social X su propia celebración del 15 de septiembre y provocó burlas entre sus seguidores.

Por medio de una imagen publicada en X, el PRI compartió una imagen con la leyenda: “Viva México, viva el PRI”.

En la imagen se aprecia un anuncio tipo espectacular en el que se aprecia a un joven gritando ‘Viva México’ con el logo del PRI pintado en la mejilla y portando la bandera de México.

15 de septiembre: ¿Por qué el PRI usa los colores de la bandera de México?

Como parte de su “celebración” del 15 de septiembre, el PRI destaca su logo tricolor, con los tres colores (verde, blanco y rojo) característicos de la bandera de México.

Pero ¿por qué el logo del PRI usa los colores de la bandera de México? Esto se debe a que surge en un momento en el que se se buscaba una identidad visual que transmitiera continuidad institucional y vinculación con la nación.

El emblema del PRI adopta los colores de la bandera de México, enmarcando las siglas PRI.

El diseño del logo priista buscaba reforzar la idea de que el partido representaba a la nación entera y al mismo tiempo, se apropió de los símbolos patrios para identificarse con la mexicanidad.

PRI presume su propia celebración del 15 de septiembre (Especial)

¿Qué se festeja el 15 de septiembre, Día del Grito de Independencia en México?

El 15 de septiembre y 16 de septiembre son unas de las fechas más emblemáticas de México, al representar el inicio de la independencia del país.

La madrugada del 16 de septiembre, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, acompañado de Ignacio Allende y Juan Aldama, tocó la campana para reunir a sus feligreses y consiguió que se levantaran en armas el 16 de septiembre de 1810 en el pueblo de Dolores Hidalgo.

Pero, ¿por qué el Grito de Independencia se lleva a cabo el 15 de septiembre y no el 16? A lo largo del siglo XIX, la costumbre fue mover la conmemoración a la noche del 15 para facilitar la asistencia popular a los eventos conmemorativos y enlazarlo con celebraciones festivas.

Una versión popular señala que el cambio del 16 al 15 de septiembre se consolidó en el régimen de Porfirio Díaz, porque coincidía con su cumpleaños, el 15 de septiembre.