Claudia Sheinbaum propuso a Lydia Antonio de la Garza para ser embajadora en Perú representando a México, siguiendo así el camino por recobrar la relación bilateral.

Pero ¿quién es Lydia Antonio de la Garza? Te lo compartimos con los siguientes datos:

Quién es

Edad

Esposo

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Lydia Antonio de la Garza es propuesta como embajadora en Perú por Claudia Sheinbaum

¿Quién es Lydia Antonio de la Garza?

Lydia Antonio de la Garza es una mujer que ha emprendido su camino por el servicio público, pues tiene 25 años de carrera como funcionaria.

La mayor parte del trabajo de Lydia Antonio de la Garza se ha desarrollado en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Economía (SE).

Siendo actualmente directora ejecutiva “B” del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME) de la SRE.

Lydia Antonio de la Garza, directora ejecutiva "B" del IMME de la SRE. (@IMEsremx)

¿Qué edad tiene Lydia Antonio de la Garza?

Se desconoce la edad de Lydia Antonio de la Garza.

¿Quién es el esposo de Lydia Antonio de la Garza?

Se desconoce quién es el esposo de Lydia Antonio de la Garza.

¿Qué signo zodiacal es Lydia Antonio de la Garza?

No se conoce el signo zodiacal de Lydia Antonio de la Garza.

¿Cuántos hijos tiene Lydia Antonio de la Garza?

No se sabe si Lydia Antonio de la Garza tiene hijos.

¿Qué estudió Lydia Antonio de la Garza?

Lydia Antonio de la Garza estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana de la CDMX.

Asimismo, tiene la Maestría en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero, así como un Diplomado en Derecho Migratorio y Procedimientos Penales Estadounidenses por la Universidad de Arizona.

Por otra parte, Lydia Antonio de la Garza también tiene un curso de UNTAR sobre blockchain, inteligencia artificial y desarrollo sostenible.

¿En qué ha trabajado Lydia Antonio de la Garza?

Lydia Antonio de la Garza es actualmente directora ejecutiva “B” del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME) de la SRE.

Sin embargo, también ha desarrollado su trabajo público en:

Cónsul para Asuntos Económicos, Políticos y Fronterizos de San Diego, California.

Agregada de prensa en la Embajada de México en Estados Unidos

Directora general adjunta para Asuntos Económicos, Nueva Agenda e Imagen de la SRE.

Directora general de Seguimiento, Administración y Supervisión del Cumplimiento de Tratados Comerciales de la SE.

Observadora permanente alterna de México ante el Consejo de Europa en Estrasburgo.

Lydia Antonio de la Garza, embajadora de México en Perú. (Cuartoscuro / Presidencia)

Asimismo, Lydia Antonio de la Garza ha sido supervisora de acuerdo comerciales con más de 50 países y participó en la negociación del T-MEC.

Lydia Antonio de la Garza es propuesta como embajadora en Perú por Claudia Sheinbaum

Lydia Antonio de la Garza es una servidora pública con 25 años de experiencia, que Claudia Sheinbaum pidió a la SRE propusiera para ser embajadora en Perú.

La petición de Claudia Sheinbaum que fue enviada al Senado el 12 de octubre de 2026, responde al camino para recobrar la relación bilateral de México y Perú, tras 9 meses de fractura.

Lydia Antonio de la Garza ha trabajado en distintos cargos tanto en la SRE como en la SE.