OXXO reporta 15% menos robos en tiendas durante 2026: Marcela Figueroa

La empresa OXXO reporta 15% menos robos en tiendas durante 2026, informa Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“Les presentamos datos de la cadena comercial OXXO que nos comparten esta serie relativa a eventos de robos con violencia en estas tiendas. Lo que vemos es que los eventos disminuyeron un 15% respecto al 2025″ Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Desde la Mañanera del Pueblo del martes 13 de octubre durante el informe del Gabinete de Seguridad, se dan detalles de la reducción de diferentes delitos como homicidios, robos y más.

Durante 9 meses de 2026 los robos en tiendas OXXO han disminuido

Además, Marcela Figueroa destacó que durante los 9 meses que han pasado de este año 2026, también se ha mostrado una disminución en los robos a las tiendas OXXO.

Enero: 2275

Febrero: 1994

Marzo: 2206

Abril: 2130

Mayo: 3025

Junio: 1955

Julio: 2113

Agosto: 1943

Septiembre: 1897