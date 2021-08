Lía, Ugalde, Salinas, Calderón y la dote matrimonial

Un amigo me hizo llegar un escrito de 2011 —”¿Quién es Lía Limón?”— elaborado por Arturo de la Barrera Rodríguez , en ese tiempo alumno de creación literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México . Lo publicó en la gaceta de tal institución: aquí puede consultarse https://gacetauacm.blogspot.com/2011/03/quien-es-lia-limon.html

¿Por qué un estudiante se ocupó hace ya 10 años de la hoy alcaldesa electa de Álvaro Obregón ? Simple y sencillamente porque Lía Limón era quien había “dado la cara por su partido en la presión ejercida a la UACM, debido a lo que llama su ‘falta de transparencia’ en cuanto al uso de recursos que le asignan”. Es decir, dirían los clásicos, este es simple y sencillamente otro caso de donde las dan las toman.

El currículum

El estudiante de la UACM empieza por dar a conocer los datos básicos de la trayectoria de doña Lía:

Lía Limón es licenciada en derecho por la Universidad Iberoamericana.

es licenciada en derecho por la Universidad Iberoamericana. Estudió una maestría en derecho y relaciones internacionales en la universidad Fletcher School of Law and Diplomacy, de Estados Unidos.

y relaciones internacionales en la universidad Fletcher School of Law and Diplomacy, de Estados Unidos. Actualmente (2011) la panista es diputada local en la CDMX .

. Ella es hija de Miguel Limón Rojas , quien fuera secretario de Educación Pública en el gobierno de Ernesto Zedillo.

La dote matrimonial

En 2003 contrajo nupcias con Luis Carlos Ugalde , en ese momento presidente del IFE .

, en ese momento presidente del . “Entre sus invitados de honor” estuvieron Felipe Calderón y Margarita Zavala .

. “Cabe mencionar que el ahora exesposo, Luis Ugalde, cobró al IFE por dote matrimonial la cantidad de 250 mil pesos , en un acto de total irregularidad, ya que el recién aprobado incentivo aplicaba solo para empleados con más de un año de antigüedad. En ese entonces Ugalde cumplía apenas 4 meses de laborar en dicha institución”.

, en un acto de total irregularidad, ya que el recién aprobado incentivo aplicaba solo para empleados con más de un año de antigüedad. En ese entonces Ugalde cumplía apenas 4 meses de laborar en dicha institución”. En 2006 Lía Limón trabajó para la campaña presidencial de Felipe Calderón.

Lía Limón trabajó para la campaña presidencial de Felipe Calderón. Ella, en 2007, colaboró en el Programa de Estancias Infantiles de la Sedesol, ya con el ilegítimo Calderón en la presidencia.

La dote no devuelta

En resumidas cuentas:

Lía Limón se casó con Luis Carlos Ugalde , recién llegado a la presidencia del IFE.

, recién llegado a la presidencia del IFE. Entre los incitados de honor a la boda estaban Margarita Zavala y su hombre .

. Ugalde recibió indebidamente una dote matrimonial de 250 mil pesos .

. A los pocos meses Lía y Luis Carlos se divorciaron , pero no regresaron la dote.

, pero no regresaron la dote. En 2006 ella trabajó en la campaña de Calderón, quien se robó las elecciones de ese año con la ayuda importantísima de Ugalde.

Lo que debería seguir: devolver la dote, al menos

El fraude electoral que le robó la presidencia a AMLO no solo no tiene ya remedio, sino que sus terribles consecuencias las seguimos sufriendo, sobre todo por la estúpida guerra que Calderón , buscando la legitimidad que no le dieron las urnas de votación, decidió declarar a las mafias del narco; guerra que México perdió y que ha complicado enormemente los esfuerzos de pacificación.

Lo que sí puede remediarse es el tema de la dote matrimonial que el IFE, con recursos públicos, en forma absolutamente irregular entregó a Ugalde cuando se casó con Lía. Que la pareja la devuelva, no porque el enlace haya durado solo un año —ya nadie obedece la instrucción divina de hasta que la muerte les separe —, sino porque el cómplice de Calderón en el fraude de 2006 no debió haber recibido los 250 mil pesos.

Ugalde, Lía y Calderón

En 2006, en La Jornada, el brillante periodista ya fallecido Jaime Avilés , dio a conocer detalles de las relaciones entre Luis Carlos Ugalde, su entonces esposa Lía Limón y el, en ese momento, candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón:

“El sábado 6 de diciembre de 2003, a la boda de Luis Carlos Ugalde con una joven y guapa militante panista llamada Lía Limón García , asistieron, como era de esperarse, muchos políticos y muchos periodistas, pero un solo secretario de Estado: ‘ Felipe Calderón Hinojosa , de la Secretaría de Energía, acompañado de la diputada Margarita Zavala, su esposa’, escribió dos días después, en El Universal , la columnista Katia D’Artiguez”.

con una joven y guapa militante panista llamada , asistieron, como era de esperarse, muchos políticos y muchos periodistas, pero un solo secretario de Estado: ‘ , de la Secretaría de Energía, acompañado de la diputada Margarita Zavala, su esposa’, escribió dos días después, en , la columnista Katia D’Artiguez”. Los casó el abogado Román Navarrete Reyes, oficial del Registro Civil de Tepoztlán, Morelos , “la pequeña, hermosa y mágica ciudad donde se produjo el enlace nupcial en los babilónicos jardines de 53 mil metros cuadrados de una soberbia residencia conocida como Finca Pilzintli ”.

, “la pequeña, hermosa y mágica ciudad donde se produjo el enlace nupcial en los babilónicos jardines de 53 mil metros cuadrados de una soberbia residencia conocida como ”. “Firmaron como testigos, por parte de él, uno de sus hermanos, Marco Antonio, de 47 años, y Jesús Reyes Heroles González Garza , de 51, ex secretario de Energía —donde tuvo a Ugalde como coordinador de asesores— y exembajador de México en Estados Unidos —donde Ugalde fue su asistente personal—, y por parte de ella su abuelo, don Miguel Limón Díaz, de 88 años de edad, padre del ex secretario de Educación, Miguel Limón Rojas, y Matilde García Verástegui, de 45, tía materna”.

, de 51, ex secretario de Energía —donde tuvo a Ugalde como coordinador de asesores— y exembajador de México en Estados Unidos —donde Ugalde fue su asistente personal—, y por parte de ella su abuelo, don Miguel Limón Díaz, de 88 años de edad, padre del ex secretario de Educación, Miguel Limón Rojas, y Matilde García Verástegui, de 45, tía materna”. A pesar del panismo de ambos, “ no hubo misa, sólo una bendición . Y es que es (era) el segundo matrimonio del doctor Ugalde y el primero de Lía Limón”, añadió en su reseña la columnista D’Artiguez”.

. Y es que es (era) el segundo matrimonio del doctor Ugalde y el primero de Lía Limón”, añadió en su reseña la columnista D’Artiguez”. Avilés menciona que el periodista Alvaro Delgado , que acudió como invitado, afirma que “en la etapa nocturna de la fiesta” habló con Margarita Zavala y Felipe Calderón “y los vio ‘muy contentos, bailando Tú y yo somos uno mismo (oh-oh)’…”.

, que acudió como invitado, afirma que “en la etapa nocturna de la fiesta” habló con Margarita Zavala y Felipe Calderón “y los vio ‘muy contentos, bailando (oh-oh)’…”. “Familiares de Ugalde sostienen por su parte que solo semanas antes de aquella ocasión, este acudió a otra boda, en el fraccionamiento morelense de Cocoyoc, en compañía de Carlos Salinas de Gortari , y que al bajar del auto del ex presidente ‘nos dijo que le acababa de hablar la maestra Elba Esther Gordillo y que siempre sí iba a quedar como presidente del IFE’…”.

, y que al bajar del auto del ex presidente ‘nos dijo que le acababa de hablar la maestra y que siempre sí iba a quedar como presidente del IFE’…”. Luis Carlos Ugalde y Lía Limón “disolvieron su matrimonio el 20 de enero de 2005”.