Linda Cristina Pereyra Gálvez es una abogada y empresaria mexicana esposa del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, que operó negocios en México como el restaurante Los Cedros en Xochimilco.

El gobierno de México ha solicitado formalmente a Estados Unidos la detención y extradición de Linda Cristina Pereyra Gálvez.

Las autoridades mexicanas la señalan por su presunta participación en una red de corrupción dedicada al lavado de dinero y la delincuencia organizada, la cual habría desviado miles de millones de pesos del erario.

¿Quién es Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna?

Linda Cristina Pereyra Gálvez es la esposa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México.

Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna (@metropoliticsmx / Instagram )

Originaria de Nezahualcóyotl, Estado de México, conoció a García Luna en la década de los 90 mientras ambos realizaban estudios universitarios y trabajaban en el hoy extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

A pesar de haber mantenido un perfil bajo durante su tiempo en México, Pereyra ha sido señalada por las autoridades judiciales y financieras como una pieza clave en la red de corrupción y lavado de dinero encabezada por su esposo.

De acuerdo con las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR), operó de manera activa en la simulación de transferencias y en el blanqueo de recursos públicos desviados del erario.

¿Cuántos años tiene Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna?

No hay información pública sobre la edad exacta de Linda Cristina Pereyra, pero se estima que tiene alrededor de 54 años, ya que se indica que es dos años menor que su esposo, Genaro García Luna (quien tiene 56 años).

¿Quién es el esposo de Linda Cristina Pereyra?

En 1995 Linda Cristina Pereyra contrajo matrimonio con Genaro García Luna.

¿Qué signo zodiacal es Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna?

Al no tenerse información sobre la fecha de nacimiento de Linda Cristina Pereyra, se desconoce su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna?

Linda Cristina Pereyra y Genaro García Luna tienen dos hijos: Genaro y Luna Sofía.

Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna (@noticiasnrt / Instagram )

¿Qué estudió Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna?

Linda Cristina Pereyra es licenciada en Derecho por la Facultad de Estudios Profesionales y Posgrados.

¿En qué ha trabajado Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna?

En 2007, Linda Cristina Pereyra registró la marca del restaurante Los Cedros en Xochimilco. En 2010, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó a la familia una deuda fiscal de 4.7 millones de pesos por la operación de un solo año de este negocio.

Investigadores señalan que la magnitud de la condonación sugiere que el establecimiento servía potencialmente para actividades de lavado de dinero.

Tras concluir el sexenio de Felipe Calderón en 2012, la familia se mudó a Miami, Florida, donde llevaron una vida de opulencia.

Residieron en una casa en Golden Beach valuada en 3.5 millones de dólares y pagaron matrículas escolares privadas de hasta 70 mil dólares anuales por sus hijos.

En Florida, constituyó empresas fachada como Best Friends Group LLC, Delta Integrator LLC, OGGI CAFFE LLC, GLAC Security, entre otras, que presuntamente sirvieron de vehículo para canalizar y ocultar los fondos públicos extraídos de México.

También participó en la firma Nunvac Inc, la cual obtuvo contratos multimillonarios del erario en administraciones posteriores.

En mayo de 2025, la jueza Lisa Walsh, de un tribunal civil en Florida, la condenó a pagar 1,740 millones de dólares al Estado mexicano como reparación por el desvío y blanqueo de recursos mediante contratos adjudicados de forma fraudulenta entre 2006 y 2012.

Su esposo, García Luna, fue sentenciado a pagar otros 748 millones de dólares en la misma resolución civil.

En México, cuenta con una orden de aprehensión vigente desde 2023 por delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La FGR la vincula con la obtención irregular de contratos para el equipamiento de cárceles federales que causaron un daño superior a los 5 mil 112 millones de pesos al erario.

El 4 de septiembre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum y la SRE confirmaron que el Gobierno de México presentó ante Estados Unidos una solicitud formal de detención provisional con fines de extradición bajo el artículo 11 del tratado bilateral.

No obstante, el hecho de que Pereyra y sus hijos obtuvieron la ciudadanía estadounidense en 2019 podría representar un obstáculo legal y prolongar el proceso.

Sus cuentas bancarias en México fueron congeladas en diciembre de 2019 por la UIF, aunque en febrero de 2023 un tribunal de la Ciudad de México ordenó su descongelamiento.

Durante el juicio penal de Genaro García Luna en Nueva York en 2023, donde fue declarado culpable de narcotráfico, Pereyra fue la única testigo presentada por la defensa.

Envió una carta al juez Brian Cogan abogando por los valores familiares de su esposo y destacando el apoyo que él le brindó durante una enfermedad degenerativa crónica que requirió un trasplante de riñón.