Leonardo, alias ‘El Tolmex’, pareja de sentimental de Jaqueline Malinali Gálvez Ruiz, hermana de Xóchitl Gálvez, fue condenado a 58 años de cárcel.

Lo anterior, luego de que Leonardo, alias ‘El Tolmex’ fuera hallado culpable por la comisión de los delitos de:

delincuencia organizada

secuestro en perjuicio de dos víctimas

portación ilegal de armas de fuego exclusivas de las Fuerzas Armadas

Pero, ¿quién es Leonardo, alias ‘El Tolmex’? Esto sabemos acerca del líder criminal condenado a más de 50 años de cárcel.

¿Quién es Leonardo, alias ‘El Tolmex’?

Leonardo Sales Andrade, también conocido como ‘El Tolmex’, es un líder criminal detenido en el año 2012.

Es señalado de liderar una banda dedicada al delito de secuestro, principalmente cometido en contra de comerciantes del Estado de México y del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México (CDMX).

¿Qué edad tiene Leonardo, El Tolmex?

Leonardo Sales Andrade, alias ‘El Tolmex’, tiene actualmente 48 años de edad.

¿Quién es la pareja de Leonardo, El Tolmex?

La pareja de Leonardo Sales Andrade es Jaqueline Malinali Gálvez Ruiz, hermana de la exsenadora Xóchitl Gálvez.

Jaqueline Malinali Gálvez, hermana de Xóchitl Gálvez (Especial)

¿Qué signo zodiacal es Leonardo, El Tolmex?

Se desconoce la fecha de nacimiento exacta de Leonardo, alias ‘El Tolmex’, por lo que no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Leonardo, El Tolmex?

De acuerdo con información de las autoridades, Leonardo Sales Andrade no tiene hijos.

¿Qué estudió Leonardo, El Tolmex?

Se desconoce cuál es último grado de estudios de Leonardo, alias ‘El Tolmex’.

¿En qué ha trabajado Leonardo, El Tolmex?

Leonardo, alias ‘El Tolmex’, se desempeñó como líder criminal de la banda conocida como ‘Los Tolmex’, dedicados principalmente al delito de secuestro.

Un juez federal dictó sentencia de 58 años de carcel para Leonardo, El Tolmex, Jaqueline Malinali Gálvez Ruiz, hermana de Xóchitl Gálvez, por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y portación ilegal de armas.

Los anterior, luego de que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) aportara ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con sede en Toluca, presentara pruebas suficientes en contra de Leonardo, alias ‘El Tolmex’.

De acuerdo con las autoridades, se demostró la participación de El Tolmex en al menos dos secuestros, por lo que deberá pagar una multa de reparación del daño fijada en 256 mil 998.