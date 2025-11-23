Hoy domingo 23 de noviembre, un juez federal condenó a Leonardo, alias ‘El Tolmex’, pareja de Jaqueline Malinali Gálvez Ruiz, hermana de Xóchitl Gálvez, a 58 años de cárcel.

Esto luego de que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) aportara ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con sede en Toluca, pruebas suficientes en contra de Leonardo, alias ‘El Tolmex’, por los delitos de:

delincuencia organizada

secuestro en perjuicio de dos víctimas

portación ilegal de armas de fuego exclusivas de las Fuerzas Armadas

Cabe recordar que Jaqueline Malinali Gálvez Ruiz, hermana de Xóchitl Gálvez, fue condenada a 89 años de cárcel por los mismos delitos, señalada de integrar la banda de ‘Los Tolmex".

Jaqueline Malinali Gálvez, hermana de Xóchitl Gálvez (Especial)

La pareja de Jaqueline Malinali Gálvez Ruiz, hermana de Xóchitl Gálvez, fue sentenciado junto a tres personas más , acusado de integrar la banda delictiva de ‘Los Tolmex’:

José Alberto Rivero Martínez, alias ‘El Albert’

Alejandro Roque Velázquez, alias ‘El Diablo’

Ricardo Sales Andrade, alias ‘El Pelón’ o ‘El Osito’

De acuerdo con un juez federal, los cuatro hombres fueron hallados culpables de cometer al menos dos secuestros, por lo que también deberán pagar un multa como reparación del daño.

Según puntualizaron las autoridades, las multas a pagar por Leonardo, alias ‘El Tolmex’ , pareja de la hermana de Xóchilt Gálvez, así como José Alberto , fueron estipuladas en 256 mil 998 y 254 mil 044 pesos.

Mientras que los otros dos sentenciados deberán pagar 251 mil 90 pesos, además de recibir una condena de 54 años de cárcel.