Eduardo Santillán fue propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum para ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Su nombramiento captó la atención porque, durante su comparecencia en el Senado, admitió ser militante de Morena y promotor de la denominada Cuarta Transformación.

Sin embargo, declaró que esa militancia no le impedirá aplicar objetivamente el control judicial en investigaciones sobre corrupción de funcionarios públicos.

Eduardo Santillán, nuevo magistrado, no negó ser amigo de la 4T (Captura de pantalla)

¿Quién es Eduardo Santillán?

Eduardo Santillán, el nuevo magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ha ocupado diversos cargos en la vida pública de la Ciudad de México (CDMX).

En el pasado, el nuevo magistrado se desempeñó como jefe delegacional en Álvaro Obregón, entre el 2009 y 2012; luego, buscó una candidatura para ser legislador.

Para la elección de 2012, el entonces delegado Eduardo Santillán fue nombrado diputado, cargo en el que estuvo hasta 2015.

Bajo ese cargo, presidió la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la CDMX, donde fomentó diversas leyes en materia de:

Transparencia

Rendición de cuentas

Fiscalización

¿Cuántos años tiene Eduardo Santillán?

Eduardo Santillán Pérez nació en 1974, por lo que en 2025 tiene alrededor de 51 años.

¿Cuál es el signo zodiacal de Eduardo Santillán?

Debido a que Eduardo Santillán nació el 14 de febrero, su signo zodiacal es Acuario.

¿Quién es la esposa e hijos de Eduardo Santillán?

Eduardo Santillán mantiene su vida lejos del ojo público, por lo que se desconoce quién es la esposa e hijos de Eduardo Santillán.

¿Quién estudió Eduardo Santillán?

Eduardo Santillán es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Eduardo Santillán (Redes Sociales)

¿En qué ha trabajado Eduardo Santillán?

Eduardo Santillán participó en las elecciones de 2018 y ganó un curul bajo la bandera de Morena, cargo que desempeñó mientras era presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

Durante ese periodo, participó en la transición de la Procuraduría a la Fiscalía General de la capital, así como en las siguientes iniciativas:

Creación de la Ley Orgánica

Modelo de Fiscalía;

Diseño de laLey Olimpia de la CDMX

Registro de Agresores Sexuales

Ley Ingrid

Eduardo Santillán también ha impartido clases de:

Derecho Parlamentario

Sistemas Políticos contemporáneos

Poder Ejecutivo

A lo largo de su trayectoria, a Eduardo Santillán se le han brindado los siguientes reconocimientos:

Título Doctor Honoris Causo. Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia Reconocimiento por su compromiso social y apoyo constante en la lucha contra los adicciones Premio al mérito en Procuración de Justicia y al Valor Policial por la Asociación Nacional de Locutores de México A.C. Presea Flores por su destocada trayectoria y compromiso con los de Prenso

Eduardo Santillán (Redes Sociales)

Eduardo Santillán es el nuevo magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Eduardo Santillán apareció con el número 60 de la lista de candidatos a ministros de la SCJN después de haber pasado los filtros de elegibilidad e idoneidad del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo.

Ahora, ya como ministro, Eduardo Santillán afirmó que su militancia en Morena no le impedirá aplicar objetivamente el control judicial en investigaciones sobre corrupción de funcionarios públicos.

“Yo no niego la cruz de mi parroquia. He formado, y seguiré formando parte de un proyecto de transformación de país” Eduardo Santillán

Ante las críticas de la oposición por pertenecer a Morena, Eduardo Santillán reconoció ser amigo de la 4T pero, a su vez, reconoció ser más amigo de la justicia.

En un comunicado, Eduardo Santillán adelantó que pondrá su convicción a favor de la justicia para lograr su transformación, con el objetivo de que ésta sea un derecho y no un lujo.