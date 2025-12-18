Tras darse a conocer que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a José Antonio Yépez Ortiz alias ‘El Marro’, así como al Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL), Claudia Sheinbaum lo confirma.

Claudia Sheinbaum informó que el Cártel Santa Rosa de Lima y su líder, ‘El Marro’, se encuentran en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), emitida por La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Sin embargo, a través de su conferencia matutina, la Presidenta de México aseguró que las sanciones no son nuevas sino complementarias.

“Ya venía de antes el congelamiento de cuentas, se hizo hace ya varios años, no es algo nuevo, hay una sanción adicional, nos lo informó Omar Reyes, titular de la UIF” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Al ser cuestionada sobre si es verdad que ‘El Marro’ opera desde la prisión, la mandataria pidió preguntárselo a la Secretaría de Seguridad, entidad gubernamental a la que le corresponde el tema.

“Eso le corresponde a la Secretaría de Seguridad si es que hay un ilícito que se comete desde los centro de detención” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

UIF y Estados Unidos refuerzan acciones contra el Cártel Santa Rosa de Lima

Mediante un comunicado publicado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se informa de la colaboración con Estados Unidos para debitar organizaciones criminales como lo es el Cártel Santa Rosa de Lima.

Se hace de conocimiento público que la UIF ha desarrollado de manera permanente análisis financieros, fiscales y corporativos sobre personas vinculadas al CSRL, entre ellos a ‘El Marro’, de 45 años de edad.

En colaboración con El Departamento del Tesoro hay un seguimiento de flujos financieros, esquemas de ocultamiento de recursos y posibles vínculos con actividades de robo de hidrocarburos.

Por ello, la sanción impuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a ‘El Marro’ y el CSRL, que tiene como objetivo:

“Ampliar las restricciones financieras a nivel internacional y limitar el acceso de la organización a recursos activos y operaciones dentro del sistema financiero global, particularmente de carácter transfronterizo”

Lo que imposibilita evadir controles financieros, el uso de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas, así como la transferencia de recursos ilícitos entre jurisdicciones.

Debilitando la capacidad operativa, logística y de liderago de la organizacioón crmininal transnacional.