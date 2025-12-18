Tras las sanciones anunciadas por Estados Unidos para José Antonio Yépez, alias “El Marro”, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que también investigaba sus operaciones financieras y las del Cártel Santa Rosa de Lima.

Por lo anterior, la UIF manifestó que las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) contra El Marro y el Cártel Santa Rosa de Lima, se llevó a cabo de manera conjunta con autoridades mexicanas.

UIF respalda sanciones de Estados Unidos contra El Marro y el Cártel Santa Rosa de Lima

Hoy miércoles 17 de diciembre, la OFAC de Estados Unidos anunció sanciones contra El Marro y el Cártel de Santa Rosa de Lima, organización criminal de la cual este era líder.

Al respecto, la UIF señaló que estas sanciones fueron emitidas gracias a tareas de cooperación, con el objetivo de debilitar financieramente a los grupos criminales.

La UIF detalló que en territorio nacional mantiene un análisis financiero, fiscal y corporativo de integrantes y redes criminales vinculadas a El Marro y el Cártel de Santa Rosa de Lima.

El Marro (Secretarías de Estado / Secretarías de Estado)

Por tal motivo José Antonio Yépez forma parte de la lista de personas bloqueadas, permitiendo conocer que sus activos financieros estarían relacionados al robo de hidrocarburos, mejor conocido como huachicol.

De esta manera la UIF respaldó las acciones de las autoridades de Estados Unidos, tras destacar que estos esfuerzos se suman a los bloqueos que el líder criminal mantiene vigentes en México.

La UIF señaló que continuará con sus tareas de coordinación con autoridades nacionales e internacionales, para prevenir e identificar operaciones que se realicen con recursos de procedencia ilícita y cuyo objetivo sea financiar las actividades criminales.