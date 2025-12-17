En su lucha contra el narcotráfico, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) y su líder José Antonio Yépez Ortiz, conocido popularmente como ‘El Marro’.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informa sobre la adición a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de ‘El Marro’ y el CSRL, así como advierte que...

de ‘El Marro’ y el CSRL, así como advierte que... Los bienes y derechos vinculados a la organización criminal transnacional y a su líder que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas con esta nacionalidad quedan bloqueados.

Así como las entidades que sean propiedad directa o indirecta de los sancionados.

Salvo a una autorización de la OFAC, los sancionados no podrán realizar transacciones dentro de Estados Unidos, como parte de una estrategia para golpear las finanzas del crimen organizado mexicano.

Esto porque el Cártel de Santa Rosa de Lima obtiene grandes ganancias del robo de combustible y petróleo en Guanajuato, actividad que afecta a Pemex y empresas legítimas de Estados Unidos.

Así como se le acusa de convertir a Guanajuato en uno de los estados más violentos por su lucha contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control del huachicol.

Actividad que refuerza la corrupción y el financiamiento de otras actividades criminales, como el tráfico de drogas con destino a Estados Unidos.

Ante esto, Scott Bessent, secretario del Departamento del Tesoro, recordó que Donald Trump, prometió acabar con los cárteles de droga para garantizar la seguridad de Estados Unidos, por lo que no habrá consideración con ninguna organización delictiva.

“Bajo mi dirección, el Departamento del Tesoro está aislando de forma agresiva a estos delincuentes del sistema financiero estadounidense. No importa dónde o cómo los cárteles estén ganando y blanqueando dinero, lo encontraremos y lo detendremos” Scott Bessent. Secretario del Departamento del Tesoro

‘El Marro’ continúa operando desde la prisión

‘El Marro’, quien fue detenido en 2020 y condenado en 2022 a 60 años de prisión por el delito de secuestro, continúa operando desde prisión.

De acuerdo con el Gobierno estadounidense, ‘El Marro’ dirige operaciones del Cártel Santa Rosa Lima desde la cárcel mediante abogados y familiares.

Incluso motivó a estables una alianza del CSRL con el Cártel del Golfo.

